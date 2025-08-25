Das Neugeschäft in der Wohngebäudeversicherung für Makler und Mehrfachagenten wird eingestellt. Offenbar spielte der Vertriebsweg bisher keine erfolgreiche Rolle in der Sparte.

Der Continentale Campus Dortmund an der Stadtkrone Ost wurde dieses Jahr erst als neuer Unternehmenssitz bezogen.

Der Dortmunder Versicherer Continentale stellt das Neugeschäft der Wohngebäudeversicherung für Makler und Mehrfachagenten ab Oktober ein. Bestehende Verträge sind von der Maßnahme nicht betroffen. Ebenso soll das Neugeschäft über den Ausschließlichkeitsvertrieb weitergehen. Darüber berichtete zunächst das Fachportal „Versicherungsjournal“. Ein Continentale-Sprecher bestätigte demnach den Sachverhalt.

Zu den Gründen sagte er: „Die Wohngebäudeversicherung hat in der Partnerschaft mit unseren Maklern und Mehrfachagenten in der Vergangenheit nie eine große Rolle gespielt und ist, wie bei vielen anderen Unternehmen in der Branche, defizitär. Deshalb haben wir uns entschieden, diese Sparte im Maklermarkt nicht mehr anzubieten.“

Langfristige, aber keine aktuellen Gründe

Neben dieser Langfristbeobachtung wurde ein konkreter Anlass allerdings nicht genannt. Zudem wollte die Continentale laut des Medienberichts eine Frage zur Entwicklung der Beitragseinnahmen, Schadenaufwendungen und Schaden-Kosten-Quote nicht beantworten. Auch nicht die Frage zu alternativen Maßnahmen, um sich im Markt zu behaupten, und wie die Planungen in anderen Sparten für den Vertriebsweg über Makler und Mehrfachagenten aussehen.

Sparte mit Problemen

Wie groß der Anteil über diesen Vertriebsweg am Geschäft in Wohngebäudeversicherung bisher war, lässt sich in der Tat nicht herausfinden. Allerdings verzeichnete die verbundene Wohngebäudeversicherung laut Geschäftsbericht im vergangenen Jahr immerhin ein Bruttobeitragswachstum um 11,4 Prozent auf 116,1 Millionen Euro. Damit hat dieser Produktzweig keinen unerheblichen Anteil am Sachgeschäft der Continentale über die entsprechende Tochtergesellschaft.

Das Problem scheint indes woanders zu liegen. Zum einen heißt es im Geschäftsbericht: „Die Verbundene Wohngebäudeversicherung verbleibt mit einer Combined Ratio von 102 Prozent (Vorjahr 103,3 Prozent) hingegen in der versicherungstechnischen Verlustzone.“ Und auch um die Rentabilität scheint es nicht gut bestellt zu sein: „Nach Abzug einer hohen Zuführung zur Schwankungsrückstellung von 7,4 Millionen Euro wird ein versicherungstechnischer Verlust für eigene Rechnung 15,5 Millionen Euro (Vorjahr 14,3 Millionen Euro) ausgewiesen.“

Vertrieb mit anderen Prioritäten

Im Geschäftsbericht von 2024 wurden die Prioritäten im Vertrieb bereits deutlich. Für die Ausschließlichkeit sei die Schaden- und Unfallversicherung „eine wesentliche Grundlage ihrer Einnahmen“, heißt es dort. Dementsprechend wolle man „vertriebliche Aktivitäten zur Gewinnung von Neugeschäft und zur Bestandserhaltung“ entwickeln. Im Maklervertrieb trete die Continentale Sachversicherung hingegen vor allem „im Firmenkundengeschäft sowie in der Kraftfahrt- und Unfallversicherung chancenorientiert“ auf.

Dennoch kündigte die Continentale in ihrem Bericht auch einen neuen Tarif in der Verbundenen Wohngebäudeversicherung an. Starten soll er im Oktober 2025.

Bafin genehmigt Vermögensteilübertragung

Zeitlich fast parallel meldete die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), dass eine Vermögensteilübertragung der Unternehmenstochter Mannheimer Versicherung auf die Continentale Krankenversicherung genehmigt wurde.

„Bei der Vermögensteilübertragung handelt es sich um einen rein verbundinternen Vorgang“, erklärte der Unternehmenssprecher laut des Berichts des „Versicherungsjournal“ dazu. Es seien keine Versicherungsverträge betroffen. „Vielmehr wird der Vertrieb der Mannheimer Versicherung AG auf die Continentale Krankenversicherung a.G. übertragen, sodass zukünftig alle Vertriebspartner, mit denen der Continentale Versicherungsverbund in Deutschland zusammenarbeitet, dort vertraglich angebunden sind.“

Keine Informationen zu weiteren Planungen im Vertrieb

Wirksam werde die Übertragung erst mit Eintragung in die Handelsregister Dortmund und Mannheim. Zu wann die Einträge geplant seien, wurde nicht bekannt. Auch nicht, ob sich personelle Veränderungen aus dem Vorgang ergeben, ob nur der Vertrieb der Krankensparte der Mannheimer betroffen ist und was mit dem Vertrieb der übrigen Sparten der Mannheimer passiert.