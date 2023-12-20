Impact-Investing-Spezialist Philippe Zaouati
Wieso Wälder zukünftig enorme Finanzmittel benötigen
Die COP 28 in Dubai ist vorbei – geblieben sind unter anderem zaghafte Beschlüsse zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Doch andere Punkte wurden aus Sicht von Philippe Zaouati deutlich vernachlässigt. Er erläutert, warum insbesondere die Waldökosysteme und die Regulierung des Kohlenstoffmarktes auch für den Finanzsektor wichtige Themen sind.
Die Ergebnisse der Klimakonferenz in Dubai werden das Zeitalter der fossilen Brennstoffe nicht beenden, auch wenn man sich zumindest auf einen zaghaften Anfang vom Ende einigen konnte. Doch welche weiteren Themen wollten die Organisatoren voranbringen, um die Kritik am Ölsektor zu mildern?