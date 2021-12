Corestate Capital erweitert Geschäftsführung

Oliver Zimper wird ab September Leiter des Bereichs Büroimmobilien bei Corestate Capital. Außerdem beruft ihn der Immobilieninvestor in das Investmentkomitee und in die Geschäftsführung. In seiner neuen Funktion als Leiter Büroimmobilien ist Zimper verantwortlich für gewerbliche Immobilientransaktionen sowie das dazugehörige Asset Management.Vorher war Zimper Geschäftsführer der IVG Asset Management in Frankfurt. Dort verantwortete er als globaler Transaktionsmanager zudem alle An- und Verkaufstransaktionen der IVG Gruppe. So führte er zwischen 2011 und 2013 europaweit Immobilientransaktionen mit einem Volumen von knapp 5 Milliarden Euro durch.