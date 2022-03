Studie Corona-Lockdown machte die Versicherungsbranche fit – nicht fett

In vielen Bundesländern Deutschlands werden die Corona-Maßnahmen zurzeit gelockert. Zeit also, zurückzublicken, findet Marco Mahling. In einer aktuellen Studie hat der Finanzberater mit 3.000 Umfrageteilnehmern ergründet, wie sich die Pandemie bis heute auf die Versicherungswirtschaft auswirkt.