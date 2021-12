Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Unterschiedliche Entwicklungen des Prämienvolumens in der Lebensversicherung im Ausnahmejahr 2020: Während die Beitragseinnahmen der Lebensversicherer in Portugal um mehr als ein Drittel einbrachen, stiegen sie in der Türkei um mehr als ein Viertel. In Deutschland hingegen blieben sie nahezu unverändert auf ihrem Niveau im Jahr 2019: