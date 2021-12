ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Corona macht die Welt ungerechter

Vor einem Jahr sah es danach aus, dass unter der Corona-Pandemie alle Menschen gleichermaßen leiden würden. Wir wurden eines Besseren belehrt, so Martin Lück, Kapitalmarktstratege bei Blackrock. Auch hierzulande wird die Ungleichheit immer greifbarer. Einige Teile der Wirtschaft stehen still – andere hingegen haben Sonderkonjunktur. Die dramatische Situation in Brasilien und Indien zeigt jedoch: Deutschland kann sich glücklich schätzen, relativ glimpflich durch die Krise zu kommen.