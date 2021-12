Corporate Bonds Vontobel Asset Management ernennt Bereichsleiter

Mondher Bettaieb stieß 2010 zu Vontobel Asset Management und ist für den Flaggschiff-Fonds Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield verantwortlich. Er verfügt über 20 Jahre Investmenterfahrung. Zuvor arbeitete er als Credit Strategist bei AXA Investment Managers in London. Als Credit Fund Manager war er auch bei Swisscanto Asset Management in Zürich sowie bei Winterthur Asset Management tätig und zuvor als Analyst im Credit Research in London."Mondher ist ein vorbildlicher Manager, der bei der Stärkung und dem weiteren Ausbau unserer erfolgreichen 2,5-Milliarden-Franken-Produktlinie eine entscheidende Rolle spielen wird. Während der vergangenen drei Jahre haben wir mit Blick auf die hervorragende Performance, Vermögenswerte und Ressourcen große Fortschritte erzielt. Die Beförderung von wichtigen Teammitgliedern trägt dazu bei, dass wir unseren Kunden die Ergebnisse bieten können, die sie von uns erwarten", erklärt Hervé Hanoune, Rentenchef bei Vontobel Asset Management.Die Vontobel Anleihe-Boutique verwaltet Vermögenswerte in Höhe von zehn Milliarden Schweizer Franken und konzentriert sich auf drei Produktlinien: Global & Swiss Bonds, Corporate Bonds und Emerging Markets Bonds. Der organisatorische Aufbau der Boutique fördert die Zusammenarbeit der 14 Anlagespezialisten, die im Durchschnitt über 15 Jahre Erfahrung verfügen. Die Anleihen-Experten von Vontobel stimmen darin überein, dass fundamentales Research, unabhängige Ideen und ein diszipliniertes Portfoliomanagement der Schlüssel zu einer kontinuierlichen Outperformance sind.