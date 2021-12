Redaktion 04.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Corpus Sireo Zum vierten Mal wertvollste Immobilien Asset Management Marke in Deutschland

Corpus Sireo ist das vierte Mal in Folge als wertvollste Marke im Segment Immobilien Asset Management in Deutschland ermittelt worden. Dies hat das Berliner Eureb Institute im Rahmen einer Befragung unter rund 16.500 Branchenexperten zur Bekanntheit der Top 500 Commercial Real Estate Brands in Deutschland und Österreich ermittelt.