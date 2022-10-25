Merger-Experte Kai Lucks
Das spricht gegen den Hafen-Deal mit China
Am 31. Oktober läuft die Frist im Investitionsprüfverfahren ab. Sollte die Frist nicht verlängert werden und sollte es keinen Kabinettsbeschluss geben, gilt das faktisch als Zustimmung. Der bereits im vergangenen Jahr vereinbarte Verkauf könnte dann abgewickelt werden, und der chinesische Staatskonzern Cosco würde 35 Prozent an der Betreibergesellschaft des Hamburger Containerterminals Tollerort übernehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich für die chinesische Beteiligung ausgesprochen. In Brüssel sagte er gerade: Es gebe „gegenwärtig nichts weiter zu sagen, als dass ein Antrag vorliegt, der von den zuständigen Verwaltungen der Bundesrepublik Deutschland sorgfältig geprüft wird“. Spielt er auf Zeit? Will er den Deal durchgehen lassen, indem er den Termin verstreichen lässt?