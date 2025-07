Frank Färber soll spätestens am 1. Januar 2026 neuer Marketing- und Vertriebsvorstand bei Cosmos Direkt werden, dem Direktversicherer der Generali-Gruppe. Der 52-Jährige wird sowohl in den Vorstand der Cosmos Lebensversicherung als auch der Cosmos Versicherung berufen.

Färber folgt auf Petar Dobric (46), der den Konzern Generali Deutschland laut Unternehmensangaben auf eigenen Wunsch verlässt und zum 30. Juni aus dem Vorstand der Gesellschaften der Cosmos Direkt ausgeschieden ist. Wie die personelle Vakanz bis zum Einstieg des neuen Vorstandsmitglieds aufgefangen wird, teilte die Konzernmutter Generali nicht mit.

Schon früher sieben Jahre im Generali-Konzern

Die Expertise von Färber liegt laut einer Unternehmensmitteilung in den Bereichen Digitalisierung, Direktgeschäft und Marketing. Er war seit 2018 in verantwortlichen Funktionen bei der Zurich Gruppe Deutschland tätig, zuletzt als Verantwortlicher für Digitalisierungsprozess (Head of End2End Digitalization). Zuvor war er bei der Ergo Leiter des Online-Service. Von 2009 bis 2016 war Färber bereits für die deutsche und internationale Generali tätig. In dieser Zeit verantwortete er Transformationsprogramme zur Modernisierung von Geschäftsprozessen sowie zur digitalen Kundenansprache

Stefan Lehmann, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland sagt: „Ich freue mich sehr, mit Frank Färber einen erfahrenen Branchenkenner und Digitalisierungsexperten zu gewinnen, der die digitale Weiterentwicklung der CosmosDirekt und unsere Positionierung als moderner, kundennaher Direktversicherer gezielt stärken und unsere Position als Marktführer weiter ausbauen wird. Mit seiner umfassenden operativen, strategischen und digitalen Expertise bringt Frank dafür die besten Voraussetzungen mit.“