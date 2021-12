Cosmos-Direkt: Neues Produkt mit steigenden Zinsen

Das Produkt bietet einen garantierten Zinssatz, der in den ersten fünf Jahren stufenweise von 1,5 auf 3,5 Prozent ansteigt. Kunden können monatlich und ohne Gebühren auf ihr Guthaben zugreifen. Langfristig soll der Flexible Vorsorge-Plan alle Vorteile einer Rentenversicherung bieten, verspricht Cosmos-Direkt, inklusive der Option auf eine lebenslange Rentenzahlung.Gebühren sollen keine anfallen – jeder eingezahlte Cent soll demnach direkt in die Vorsorge fließen. Das Guthaben können Kunden jederzeit online einsehen und verwalten.„Wir schaffen eine völlig neue Form der Vorsorge für das Alter: Eine Rentenversicherung, so einfach, flexibel und transparent wie Online-Banking“, sagt Peter Stockhorst, Vorstandsvorsitzender von Cosmos-Direkt.