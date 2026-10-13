Cosmos Direkt will ab Januar 2027 ein gefördertes Standarddepot anbieten. Die Effektivkosten sollen „deutlich unter dem gesetzlichen Höchstwert“ liegen.

Der Generali-Direktversicherer Cosmos Direkt will ab Januar 2027 ein gefördertes Standarddepot anbieten, auf Wunsch mit lebenslanger Rente.

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Cosmos Direkt steigt in die neue geförderte private Altersvorsorge ein. Zum 1. Januar 2027 will der Direktversicherer der Generali in Deutschland ein Standarddepot anbieten. Das Produkt verbindet laut Unternehmen eine Kapitalmarktanlage mit Elementen einer Versicherung, etwa der Option auf eine lebenslange Rente.

Kosten „deutlich unter dem gesetzlichen Höchstwert“

Zu den Kosten macht Cosmos Direkt nur eine allgemeine Angabe: Die Effektivkosten sollen deutlich unter dem gesetzlichen Höchstwert liegen. Für Standarddepot-Verträge hat der Gesetzgeber die Effektivkosten auf höchstens 1,0 Prozent begrenzt.

Eine Prozentzahl nennt der Versicherer nicht. Er verweist auf eine einfache Produktgestaltung, digitale Prozesse und schlanke Strukturen als Direktversicherer.

Auszahlplan, Rente oder beides

Während der Ansparphase sollen Kunden ihre Vorsorge an veränderte Lebenslagen anpassen können. Vor dem Ruhestand schichtet das Produkt die Kapitalanlage schrittweise um. Für die Auszahlung stehen ein Auszahlplan, eine lebenslange Rente oder eine Kombination aus beidem zur Wahl.

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Abschluss und Verwaltung laufen vollständig digital, bei Bedarf bietet Cosmos Direkt persönliche Beratung an. Welche Fonds im Standarddepot zum Einsatz kommen, gibt der Versicherer noch nicht bekannt.

Weitere Anbieter positionieren sich

Ebenfalls am heutigen Dienstag hat der liechtensteinische Lebensversicherer Prisma Life sein Altersvorsorgedepot vorgestellt: ein garantiefreies Produkt mit rund 140 Fonds, ergänzt um ein Standarddepot in Kooperation mit Barmeniagothaer. Über die Kosten macht der Versicherer auch keine Angaben.

Andere Anbieter haben ihre Konditionen bereits beziffert. Die Deutsche Bank verlangt für das Standarddepot ihrer Fondstochter DWS in den ersten zwei Jahren 0,10 Prozent pro Jahr, danach 0,28 Prozent. Bei der Deka kostet das Standarddepot 0,1 Prozent pro Jahr.