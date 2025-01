„Covered Bonds werden knapper – was deren Bewertung stützt“

Henrik Stille, Portfoliomanager der Nordea European Covered Bond Opportunities-Strategie, weiß, wie sich mit dynamischer Allokation und bewährter Expertise auch in volatilen Zeiten kontinuierlich Überrenditen erzielen lassen.

Henrik Stille, Manager des European Covered Bond Opportunities vom Fondsanbieter Nordea Asset Management | Foto: Nordea AM

DAS INVESTMENT: Herr Stille, mit Blick auf die USA erwarten die Marktteilnehmer in 2025 nur noch zwei Zinssenkungen; das schwächelnde Europa dürfte schneller die Zinsen senken. Wie entwickelt sich das Umfeld für Covered Bonds?

Henrik Stille: Im Universum der hochwertigen Anleihen, einschließlich Staats-, quasi-staatlicher und gedeckter Anleihen, auch als „Rates-Universum“ bezeichnet, sehen wir erhebliches Potenzial in den Covered-Bond-Märkten. Zum einen im Vergleich zu Staatsanleihen: Das Angebot an Covered Bonds dürfte geringer ausfallen, da Banken hohe Einlagenniveaus haben und die Nachfrage von Hauskäufern und Gewerbeimmobilien-Akteuren sinkt. Vor diesem Hintergrund werden Covered Bonds knapper – was deren Bewertung stützt. Allerdings wird am Markt erwartet, dass das Angebot an kerneuropäischen Staatsanleihen zur Finanzierung weiterer Haushaltsdefizite steigen wird, was letztlich Druck auf die Renditen von Staatsanleihen ausüben wird.

Zum anderen sehen wir Potenzial im Vergleich zu Unternehmensanleihen: Covered Bonds werden mit sehr engen Spreads gegenüber Investment-Grade-Anleihen gehandelt – obwohl sie eine bessere Qualität bieten.

Das Fixed Income Rates-Team von Nordea betreut große Fondsvolumina: Woraus resultiert der auffallend gute Zuspruch?

Stille: Unsere Expertise liegt in der Anleihenauswahl von Staatsanleihen und Covered Bonds. In den vergangenen 15 Jahren haben wir modernste Strategien innerhalb dieses Universums entwickelt, mit denen wir konsistent Alpha erzielen. Auch unsere globale Expertise bei Covered Bonds hebt uns von den Mitbewerbern ab. Auf der Grundlage unserer Erfolge für nordische Kunden ist unsere Expertise seither auch im Rest der Welt anerkannt. Investoren können daher auf unsere erprobten Strategien mit herausragender Erfolgsbilanz zugreifen: Heute verwalten wir mehr als 40 Milliarden Euro.

Auf welche Staatsanleihen und Verbriefungen setzt das Fondsmanagement bevorzugt?

Stille: Innerhalb des Rates-Universums tendieren wir dazu, Süd- und Osteuropa sowie Asien zu bevorzugen. Die Regionen bieten im Vergleich zu Kerneuropa mit Frankreich und Deutschland eine bessere Bewertung und ein unterstützenderes makroökonomisches Umfeld: Wir profitieren dort von einer niedrigeren Haushaltsverschuldung im Verhältnis zum BIP, Engagement in Gewerbeimmobilien und einer insgesamt besseren Haushaltslage.

Wie ist es um die Kreditqualität der Anleihen bestellt? Wie sieht die Verteilung über die einzelnen Rating-Klassen aus?

Stille: Unser Fokus liegt auf dem sichersten Anleihenuniversum, also auf Anleihen, die kein beziehungsweise nur ein geringes Ausfallrisiko haben. Daher bewegt sich unsere Rating-Allokation hauptsächlich in den höchsten Rating-Klassen. Zusätzlich haben wir strenge Risikorichtlinien für die Mindestallokation in qualitativ hochwertigen Anleihen mit einem Rating über A und für die maximale Allokation in Hochzinsanleihen. Dadurch lässt sich ein hohes durchschnittliches Rating für den Fonds sicherstellen.

Wie hält es das Fondsmanagement mit der Duration?

Stille: Bei der Konzeption unserer European Covered Bond Opportunities-Strategie wollten wir ein Produkt entwickeln, das Anlegern helfen kann, ihr Geld insbesondere in Zeiten zu investieren, in denen die Renditen auf Einlagen schwinden und die Inflation weiterhin die Kaufkraft aushöhlt.

Daher entfernen wir den Großteil der zugrunde liegenden Duration im Portfolio, um am Ende einen Fonds mit einer geringen Sensitivität gegenüber makroökonomischen Szenarien wie Zinsbewegungen zu erhalten.

Was unterscheidet den European Covered Bond Opportunities von den Mitbewerbern?

Stille: Unsere dynamische Allokation und bewährte Expertise innerhalb des Rates-Universums haben uns ermöglicht, im Laufe der Zeit konsistente Renditen über dem Geldmarktniveau zu erzielen. Das war besonders während volatiler Perioden wie dem Fixed-Income-Blutbad im Jahr 2022 der Fall – hier war unsere geringe Sensitivität gegenüber Zinsbewegungen von entscheidender Bedeutung. An diesem Beispiel zeigt sich unser starker Risikomanagement-Ansatz, der zu sehr attraktiven Renditen in Kombination mit einer begrenzten Volatilität und geringen Drawdowns führt.

Ihr Schlusswort für unsere Leser?

Stille: Wir sind einer der wenigen hochwertigen Anleihenfonds-Anbieter, die in den vergangenen Jahren in verschiedenen Marktumgebungen konsistent den Geldmarkt übertroffen haben.