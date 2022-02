Neue Ansätze im Bildungswesen Covid-19 – Impulsgeber für die Bildungsrevolution

Die Pandemie war mehr als eine globale Gesundheitskatastrophe – sie hatte auch enorme Folgen für die Bildung von Millionen von Schülern. Home Schooling war auf einmal Standard. In vielen Fällen vergrößerte sich die Bildungskluft, vor allem zwischen reichen und armen Ländern. Aber die Krise hat auch neue und bessere Möglichkeiten für die Unterrichtsgestaltung eröffnet. Die Technologie ist sozusagen eingesprungen und hat es den Schülern ermöglicht, auch ohne Präsenzunterricht zu lernen – mit Zoom, Handy und Internet. Dadurch kann in der Welt nach der Pandemie eine Revolution im Bildungssystem in Gang gesetzt werden.

Bildungstechnologie – EdTech – habe das Potenzial, Bildung radikal zu verändern, weil sie sich individuell an die Lernenden anpassen könne, so die Teilnehmer eines „New Foundations“-Podcast, der von The Economist Intelligence Unit produziert und von Pictet unterstützt wird.

Nehmen wir als Beispiel Century Tech. „Die Maschine verfolgt jeden Schritt des Lernenden, beziehungsweise jedes Tippen auf dem Tablet“, sagt Priya Lakhani, CEO des Unternehmens. Dadurch werden zwei Probleme gelöst, die mit traditionellen Bildungssystemen verbunden sind: Standardunterricht für alle und die administrative Bürde der Lehrkräfte.

Die adaptive Plattform von Century Tech kann genau verfolgen, wie der Einzelne lernt, wo es Defizite gibt und wie schnell Fortschritte erzielt werden. Diese Informationen werden an die Lehrer übermittelt, die dann helfen können, den Lernprozess individuell anzupassen. Die Informationen können auch direkt an die Eltern geschickt werden, sodass sich der Zeitaufwand für administrative Aufgaben (der auf 60 Prozent geschätzt wird) reduziert.

EdTech wird zum Netflix-Moment für die Bildung

„Man kann sich gut vorstellen, dass es dank EdTech so etwas wie einen Netflix-Moment für die Bildung geben könnte“, so Lea Simpson, Mitbegründerin von Brink, einer Beratungsagentur für Bildung, und Director of Innovation des globalen EdTech Hub. „Das kann man sich so vorstellen, dass Technologie Inhalte bereitstellt, die perfekt auf den individuellen Lernenden abgestimmt sind. Dadurch können sie in ihrem eigenen Tempo lernen. Fast so wie Netflix streamen statt vor dem Fernseher zu sitzen.“

Einige der größten Effekte werden sich in den Schwellenländern einstellen. „Über 90 Prozent der Grundschulkinder in Ländern mit niedrigem Einkommen und rund 75 Prozent in Ländern der mittleren Einkommensgruppe (unterer Bereich) – und das sind etwa 330 Millionen Kinder – werden am Ende der Grundschule vermutlich nicht richtig lesen können oder einfache Mathematik beherrschen“, sagt Simpson. „Trotz ihres Schulbesuchs werden sie nicht die Grundfertigkeiten erlernt haben“, so Jenny Perlman Robinson, Senior Fellow am Center for Universal Education der Brookings Institution.

Der Technologie kommt hier eine große Bedeutung zu. „Technologie kann eine unterstützende Rolle bei der Wissensvermittlung spielen, weil Lerndefizite identifiziert und ausgeglichen werden können“, erklärt Sridhar Rajagopalan, Gründerin des Bildungsprogramms „Mindspark“ in Indien. „Die Rolle von Technologie besteht nicht darin, den Unterricht mit Videos oder Animationen spannender zu gestalten, sondern der große Vorteil ist die Möglichkeit der Personalisierung. So können sich Länder viel schneller weiterentwickeln und Entwicklungsstufen einfach überspringen.“

Einzelne Hürden bleiben bestehen

Es gibt allerdings auch immer noch Hürden. Entwicklungsländer haben Probleme mit der Stromversorgung und Internetanbindung. In einigen Ländern wie Afghanistan und Uganda konnten die Schüler mithilfe von Funkgeräten unterrichtet werden. Im Libanon wollen Flüchtlingsgemeinschaften WhatsApp für den Unterricht nutzen, so Simpson.

Eine noch größere Hürde ist allerdings, dass die Lehrer wissen müssen, wie sie das Beste aus der Software herausholen können. „Vor allem in den ärmeren Ländern wie Indien spielen Kennzahlen im Bildungswesen eine wichtige Rolle“, sagt Rajagopalan. Es gehe darum, dass Schulen zur Verfügung stehen, dass Lehrer da sind oder dass die Schüler Notebooks haben, je nachdem, was die Vorgabe ist. Das Ergebnis, also ob die Kinder wirklich etwas lernen oder nicht, sei gar nicht so wichtig, so Rajagopalan weiter.

Letztendlich bietet EdTech eine Fülle von Möglichkeiten, von KI bis Spracherkennung. Der Markt für Bildung und Entwicklung hat mittlerweile ein Volumen von rund 370 Milliarden US-Dollar und ist damit in den vergangenen zehn Jahren um mehr als ein Drittel gewachsen. Entscheidend ist, dass diese neue Technologie richtig und sinnvoll eingesetzt wird. Die Pandemie hat sicherlich einen starken Impuls gegeben.

