Covomo, Friendsurance, Deutsche Bank Deutsche Bank startet mit 2 Insurtechs neues Bancassurance-Angebot

Wichtiger Kooperationspartner für die beiden Insurtech-Unternehmen Friendsurance und Covomo: Der Berliner Online-Versicherungsmakler mit rund 150.000 Kunden und die Vertriebsplattform für Spezial- und Nischenversicherungen arbeiten ab sofort mit der Deutschen Bank zusammen. Gemeinsam wollen sie ein neues Bancassurance-Angebot schaffen.

Die beiden Start-ups für digitale Policen wollen die Friendsurance-Vergleichsrechner um das Covomo-Portfolio erweitern, um es Banken und deren Endkunden anbieten zu können. Hierzu zählen unter anderem die Sparten Reise-, Tier-, Elektronik- und Mobilitätsversicherung. Erster Partner ist die Deutsche Bank mit ihrem Angebot Versicherungsmanager.

Gemeinsame Plattform für digitales Bancassurance

Technisch eingebunden ist der neue Vergleichsrechner in der White-Label-Plattform von Friendsurance. Die Nutzer können dort Versicherungen vergleichen, abschließen und verwalten – „im Look & Feel“ ihrer Hausbank, betont Janis Meyer-Plath. „So können wir den Kunden unserer Partner ein breites Produktportfolio in relevanten Sparten anbieten“, erklärt der Friendsurance-Manager.

Neues Online-Angebot startet mit Reiseversicherungen

Starten werden die drei Unternehmen mit einem Vergleichsrechner für Reiseversicherungen. Weitere Versicherungssparten sollen bald folgen. „Gemeinsam mit Friendsurance haben wir auch zukünftig noch viel vor, um Bankpartnern das volle Spektrum an Produkten aus dem Bereich der Nischen- und Spezialversicherungen anbieten zu können“, sagt Covomo-Geschäftsführer Tim Klippstein.

„Seit dem Wegfall der Reisebeschränkungen während Corona stellen wir eine wachsende Zahl an Anfragen zu Reiseversicherungen und anderen Trends im Bereich der Nischenversicherung fest“, berichtet Oliver Weigelt, der den Deutsche Bank Versicherungsmanager verantwortet. „Wir haben den Anspruch, unsere Kunden im Online-Banking ganzheitlich zu beraten.“

Manche Reiseversicherungen sind nach Auffassung von Verbraucherschützern aber unwichtig oder ungeeignet. Hierzu zählt der Bund der Versicherten (BdV) Versicherungen, die als „Rundum-Sorglos-Paket“ angeboten werden. Das können etwa eine Reiserücktrittsversicherung mit Reisekrankenkranken-, -haftpflicht-, -unfall- und -gepäckversicherung sein.