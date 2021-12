Heiße Aussichten bei minus 22 Grad: Aktivistinnen der ukrainischen Frauenbewegung „Femen“ stürmen die Gazprom-Zentrale in Moskau, um gegen die hohen Gaspreise in ihrer Heimat zu protestieren. Der in der Ukraine verschriene Energieriese ist bei Osteuropa-Fondsmanagern sehr beliebt. Quelle: Getty Images