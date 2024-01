Die Zinsen sind bekanntermaßen zurück – und damit sind nun auch wieder Staatsanleihen bester Bonität mit nennenswertem Kupon zu haben. Doch nicht jeder Rentenanleger gibt sich mit einem Investment in diesem Teilsegment zufrieden. So empfehlen sich beispielsweise Unternehmensanleihen als Beimischung für Investoren, die sich breiter aufstellen wollen. Und wer bereit ist, noch etwas mehr ins Risiko zu gehen, greift innerhalb dieses Segments zu Hochzinsanleihen und holt sich so die Chance auf noch einmal deutlich mehr Rendite ins Depot. Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt ...

Die Zinsen sind bekanntermaßen zurück – und damit sind nun auch wieder Staatsanleihen bester Bonität mit nennenswertem Kupon zu haben. Doch nicht jeder Rentenanleger gibt sich mit einem Investment in diesem Teilsegment zufrieden. So empfehlen sich beispielsweise Unternehmensanleihen als Beimischung für Investoren, die sich breiter aufstellen wollen. Und wer bereit ist, noch etwas mehr ins Risiko zu gehen, greift innerhalb dieses Segments zu Hochzinsanleihen und holt sich so die Chance auf noch einmal deutlich mehr Rendite ins Depot.

Zum Beispiel über den Candriam Bonds Euro High Yield , der mit einem Volumen von rund 2,4 Milliarden Euro zu den Schwergewichten seiner Kategorie zählt. Er belegt im aktuellen Crashtest den dritten Platz (siehe Tabelle). Was den bereits 1999 aufgelegten Dauerläufer auszeichnet: In 24 Jahren gab es offiziellen Angaben Candriams zufolge bislang erst einen einzigen Kreditausfall – für einen auf derart risikobehaftete Papiere spezialisierten Fonds schon eine besondere Leistung.

Charakteristisch für beide Fonds ist ein Kernportfolio mit einer Gewichtung von mindestens 80 Prozent, das die Portfoliomanager mit Emittenten aus der jeweiligen Benchmark bestücken. Dabei bilden Anleihen mit den Ratings B und BB den Schwerpunkt. Ergänzt wird dieses Kernportfolio um einen zweiten Korb mit Engagements in Credit Default Swaps (CDS), Emittenten außerhalb der Benchmark, Papieren mit CCC+- oder Investment-Grade-Rating.

„Daraus ergibt sich ein gewisses Maß an Überschneidungen, zumal alle Emittenten in der Benchmark ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index für den Candriam Funds Euro High Yield auch in der Benchmark des Candriam Bonds Global High Yield vertreten sind“, erläutert Nicolas Jullien und präzisiert: „Derzeit beträgt die Überschneidung in Bezug auf die Emittenten 50 Prozent, auf Sektorebene sind die Unterschiede unter anderem wegen der unterschiedlichen Gewichtung in den Indizes allerdings etwas größer.“ So sei die Autobranche aktuell beispielsweise im Euro-High-Yield-Index mit 13 Prozent gewichtet, im globalen Index hingegen mit lediglich 5 Prozent.

In beiden Fonds variiert die Anzahl der Emittenten zwischen 50 und 100, aktuell sind die jeweiligen Diversifikationskörbe überwiegend mit Investment-Grade-Anleihen bestückt. „Im Candriam Bonds Euro High Yield beträgt deren Anteil aktuell 12 Prozent, wobei es sich überwiegend um Hybridanleihen handelt – Hochzinsanleihen von Emittenten mit Investment-Grade-Status. Papiere mit CCC+-Status machen hingegen nur 2 Prozent aus“, skizziert Jullien die aktuell eher defensive Portfoliostruktur. Im Candriam Bonds Global High Yield sind Investment-Grade-Anleihen mit 10 Prozent gewichtet, CCC+-Anleihen finden sich aktuell gar nicht im Fonds

Im derzeit als unsicher eingestuften Marktumfeld bevorzugen die Managementteams beider Fonds Unternehmen mit Preissetzungsmacht und der Fähigkeit, die Inflationskosten weiterzureichen. Der Fokus liegt zudem auf europäischen Emittenten. „In den Industrieländern dürften Zinserhöhungen zwar weitgehend hinter uns liegen, aber wir müssen mit einer Konjunkturabschwächung rechnen“, kommentiert Joret die aktuelle Marktlage und verweist darauf, dass sich das Auslaufen vieler fiskalischer Programme in naher Zukunft negativ auf das Wachstum auswirken könne.

Zudem sei das volle Ausmaß des Schadens durch den größten Straffungszyklus der vergangenen 40 Jahre noch nicht vollständig abzuschätzen: „Insbesondere Unternehmen, die auf die Finanzierung mit Fremdkapital angewiesen sind, werden durch die steigenden Zinsen mit deutlich höheren Refinanzierungskosten konfrontiert sein. Dadurch kann es vereinzelt durchaus zu Ausfällen kommen.“ Gemessen daran spiegelten die aktuellen Risikoaufschläge die Risiken an den Märkten nicht adäquat wider – eine sorgfältige Auswahl der Anleihen sei wichtiger denn je.

Gestiegene Renditen geben Bonds generell Rückenwind

Generell erhielten Anleihen durch die gestiegenen Renditen allerdings auch Rückenwind: „Die Renditen sind sowohl in den USA als auch in der EU so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr und bieten Anlegern einen komfortablen Carry, der lange Zeit nicht zu haben war“, betont Jullien und ergänzt: „Hinzu kommt, dass Hochzinsanleihen heute eine deutlich höhere Kreditqualität aufweisen als noch vor zehn Jahren. Und die technischen Daten sind vielversprechend, da das Angebot gering ist.“

Etwas zurückhaltender in puncto Konjunkturaussichten zeigt sich Alexia Latorre. „Wir erwarten, dass die US-Wirtschaft im ersten Halbjahr 2024 in eine Rezession rutscht. Da die aktuellen Renditeaufschläge ein Soft Landing einpreisen, gehen wir von einer Ausweitung dieser Spreads aus“, betont die Managerin des zweitplatzierten Lazard Euro Corp High Yield. Latorre geht auch in Europa von schwächeren Wirtschaftsdaten aus und sieht die Märkte am Ende des Kreditzyklus.

Entsprechend defensiv hat sie sich mit ihrem Fonds positioniert: „Wir gewichten Anleihen mit B-Rating derzeit unter, halten eine hohe Cash-Position und eine kleine Absicherung durch CDS.“ Ähnlich wie ihre Konkurrenten aus dem Hause Candriam hält sie sich derzeit nahezu vollständig von CCC-Papieren fern. Eine weitere Überschneidung mit deren Fonds weist der Lazard Euro Corp High Yield hinsichtlich des relativ hohen Engagements bei Pharmatiteln auf. „Für diese Branche spricht unter anderem, dass in den USA im Rechtsstreit um Opioide ein landesweiter Vergleich erreicht wurde“, erläutert Latorre.

Einen guten Riecher bewies die Fondsmanagerin von Lazard jüngst unter anderem mit ihrem Engagement in der Kreuzfahrtbranche. Mit Anleihen von in dieser Branche tätigen Unternehmen fühlt sich derzeit auch Joret wohl: Mit Royal Caribbean Cruises und Carnival gehören aktuell zwei der weltweit führenden Kreuzfahrtunternehmen zu den größten Beteiligungen im Candriam Global High Yield.