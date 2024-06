Über einen längeren Zeitraum schlagen die Kleinen die Großen in den meisten etablierten Aktienmärkten. Von einer Outperformance der Nebenwerte ist aber schon seit längerem nicht viel zu sehen. Die Aktien europäischer mittelständischer Unternehmen wurden im schwierigen Börsenjahr 2022 besonders stark abgestraft. Die anschließende Erholungsphase war bislang wenig fulminant. Der MSCI Europe Small Cap Index hat seine alte Höchstmarke noch nicht wieder erreicht, Aufholpotenzial ist also reichlich vorhanden.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR 1 Squad European Convictions LU1105406398 84 29 30 25 63,85 28,20 150 2 Strategic European Silver Stars Fund IE00BWCGWH04 73 28 20 25 73,92 34,26 128 3 Squad GalloEuropa DE000A2DMU74 72 22 30 20 55,19 27,43 135 4 S&H Smaller Companies EMU DE000A2N65T2 69 28 14 27 56,81 39,02 47 5 Barius European Opportunities DE000A2JF865 64 17 24 23 38,64 36,02 11

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 122 weiteren Fonds

„Kleinere europäische Unternehmen sind derzeit in institutionellen Fonds deutlich unterrepräsentiert und werden im Vergleich zu größeren Unternehmen zu historisch niedrigen Bewertungen gehandelt“, sagt Bertrand Faure, Berater des Strategic European Silver Stars. Der Fonds der Investmentgesellschaft Eric Sturdza hat sich auf den zweiten Platz im aktuellen Crashtest zu europäischen Nebenwertefonds vorgearbeitet. In der Auswertung im vergangenen Jahr lag er noch auf Platz 9.

Seinen Spitzenplatz verteidigt hat der Squad European Convictions. Sein Mitsieger im vergangenen Jahr, der Squad Gallo Europa, belegt in der aktuellen Analyse von 127 Fonds den dritten Platz. Beide werden von HC Capital Advisors beraten. Sebastian Hahn und Jérémie Couix haben das bayrische Unternehmen 2014 gegründet und starteten den Squad European Convictions. 2017 wurde als zweiter Fonds der Squad Gallo Europa aufgelegt, und Lars Hettche kam als weiterer Fondsberater hinzu. „Wir haben ein Experten-Team aus vorwiegend Muttersprachlern. So können wir in unseren Kernanlageregionen Frankreich, D-A-CH, Großbritannien und Skandinavien mit regionalen Spezialisten eine enge Zusammenarbeit und ganzheitliche Betrachtung der Portfoliounternehmen gewährleisten“, sagt Hahn, der sich vor allem um deutsche und britische Titel kümmert.

Die grundsätzliche Anlagephilosophie ist in beiden Fonds gleich. Es geht nicht darum, eine Benchmark zu schlagen, sondern der absolute Aufbau von Vermögen steht im Vordergrund. Verlustrisiken sollen minimiert werden. Das ist 2022 vergleichsweise gut gelungen, beim Squad Gallo Europa noch besser als beim Squad European Convictions. Bis Anfang April konnten die Verluste ganz beziehungsweise weitgehend wieder wettgemacht werden. Als risikobewusste Stockpicker konzentrieren sich die Fondsberater auf gut positionierte Unternehmen, die Margen gegen den Wettbewerb verteidigen können, ein gutes Management, starke Bilanzen und Cashflows aufweisen und dazu noch attraktiv bewertet sind.

Besonders viele solcher Unternehmen finden sie in Frankreich. „Dort ist das Verhältnis von attraktiven Bewertungen und sehr gut geführten, stark positionierten Unternehmen derzeit sehr interessant“, begründet Hahn. Beispiele sind der Rückversicherer Scor, der Geflügelfleischproduzent LDC und Stef, ein Spezialist für Kühllogistik. Alle drei Titel gehören zu den Top-Ten-Positionen in beiden Fonds. Ein strategisches Element in den Fonds ist die Barreserve, die typischerweise zwischen 5 und 25 Prozent beträgt. „Über die vergangenen Monate hat sich der Cash-Anteil in den Fonds reduziert, da wir einige attraktive Investments gefunden haben“, sagt Hahn.

Soweit die Gemeinsamkeiten. Der Hauptunterschied der Fonds liegt in der Marktkapitalisierung der Zielunternehmen. Der Fokus des Squad Gallo Europa liegt auf Small und Mid Caps. Der Squad European Convictions setzt hingegen auf europäische Small und Micro Caps. Aufgrund der geringeren Marktkapitalisierung der Portfoliounternehmen und der hohen Anlegernachfrage befindet sich dieser Fonds bereits seit vielen Jahren im Softclosing. Beim Squad Gallo Europa droht laut Hahn derzeit noch keine entsprechende Schließung.

Weniger bekannt als die beiden Squad-Fonds ist in Deutschland der Zweitplatzierte im Crashtest. Auch hinter dem Erfolg des Strategic European Silver Stars steht ein kleines Team aus überzeugten Stockpickern und wird von der Genfer Gesellschaft Pascal Investment Advisers beraten. Pascal-Gründer Faure setzt auf eine sehr konzentrierte Auswahl aus rund 30 kleineren und mittelgroßen Unternehmen aus Westeuropa. High Conviction in Reinkultur, allein die vier größten Positionen – Trigano, Bekaert, Ipsos und Teleperformance – machen rund ein Drittel des Fonds aus.

Zusammen mit seinem Team sucht Faure nach Unternehmen mit guten Aussichten für organisches Wachstum, die bewiesen haben, dass sie Veränderungen in ihrer Branche bewältigen können und in der Lage sind, erheblichen freien Cashflow zu generieren. „Wir halten Ausschau nach Unternehmen mit ausgezeichneten Führungsstrukturen, einer klaren strategischen Ausrichtung und soliden Bilanzen, die dazu beitragen, Marktturbulenzen abzufedern. Solche Voraussetzungen finden wir oftmals bei familiengeführten Unternehmen“, erläutert Faure. Wichtig sei auch die Bewertung: „Bei Unternehmen, die ins Portfolio kommen, weicht unsere Einschätzung stets vom Marktkonsens ab. Ein Unternehmen würde nicht zu den für uns attraktiven Bewertungsniveaus gehandelt werden, wenn wir nicht anderer Meinung als der Markt wären.“

Ein Beispiel ist Trigano. Der französische Wohnmobil-Hersteller ist mit rund 10 Prozent die Top-Position im Fonds. Faure ist überzeugt, dass die Firmengruppe ihren Absatz bei gleichzeitiger Verbesserung ihrer Rentabilität steigern kann. Der Bewertungsfaktor des Unternehmens spiegelt jedoch implizit wider, dass der Markt mit einer starken Korrektur des zugrundeliegenden erwarteten Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2024/25 rechnet. „Wir sind da jedoch ganz anderer Meinung“, so der Fondsberater.

Trigano ist nicht das einzige französische Unternehmen im Portfolio. Mit über 40 Prozent ist Frankreich in diesem Fonds noch stärker gewichtet als in den Squad-Fonds. Bei den Sektoren stechen Industrie und zyklischer Konsum heraus, auf die rund 70 Prozent des Fondsvermögens entfallen. „Aufgrund des konzentrierten Portfolios kann es schnell zu Über- und Untergewichtungen kommen“, begründet Faure. Allerdings meidet er komplett die Sektoren Finanzen und Pharma sowie Unternehmen, bei denen Rohstoffpreise der Hauptkurstreiber sind. Sie passen für ihn nicht zum fundamentalen Investmentansatz, da sich für diese Art von Unternehmen die künftigen Cashflows nicht einschätzen lassen.