54 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für globale Euro-Unternehmensanleihen

Wenn es um die Entscheidung für einen bestimmten Investmentfonds geht, schadet es nie, einen Blick auf den langjährigen Track Record zu werfen – auch wenn sich daraus keine Prognosen ableiten lassen. Wer aus dieser Motivation heraus die Ergebnisse des aktuellen Crashtests in der Kategorie „Globale Euro-Unternehmensanleihen“ betrachtet landet zwangsläufig bei den drei Spitzenreitern (siehe Tabelle). Auf Zwölf-Monats-Sicht sticht besonders der iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG ETF hervor, der in der Gesamtwertung mit 80 Punkten das zweitbeste Ergebnis erzielte.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR 1 Erste Reserve Corporate Euro AT0000676838 80 25 30 25 2,84 6,44 201 1 iShares Euro Corporate Bond IR Hedged ESG ETF IE00B6X2VY59 80 26 27 27 2,38 7,86 334 3 Berenberg Credit Opportunities LU0636630005 76 29 17 30 3,39 16,76 64 4 Invesco Euro Corporate Bond LU0243957825 60 22 18 20 -2,89 16,62 3190 5 Ampega Unternehmensanleihenfonds DE0008481078 50 22 10 18 -4,72 17,69 71

Der 2012 aufgelegte ETF bildet den Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index über optimiertes Sampling nach. Dabei ergibt sich die ESG-Positionierung anhand des Best-in-Class-Ansatzes, kombiniert mit Ausschlusskriterien für Branchen wie Glücksspiel und Kraftwerkskohle. Der zugrundeliegende Index setzt sich aus mehr als 2.000 Titeln mit Investment-Grade-Rating zusammen.

Aktuell dominieren Bankanleihen mit einer Gewichtung von rund 38 Prozent, gefolgt von den Bereichen nichtzyklische Konsumgüter mit 12 Prozent und Kommunikation mit 8 Prozent (Stand 27. September 2023). In puncto Kreditqualität liegt der Schwerpunkt etwa zu gleichen Teilen auf Papieren mit den Ratings A und BBB, auf der Laufzeitenseite dominieren Papiere mit Fälligkeit ab drei Jahren mit einem Anteil von insgesamt 70 Prozent, wobei der Löwenanteil von 30 Prozent auf drei bis fünf Jahre entfällt (Stand 29. September 2023).

Ganz anders sieht die Portfoliostruktur hingegen bei den beiden aktiv gemanagten Spitzenreitern aus: So hält Portfoliomanager Christian Bettinger im drittplatzierten Berenberg Credit Opportunities aktuell jeweils rund ein Drittel des Portfolios in Titeln mit ein bis drei Jahren Laufzeit sowie in Kurzläufern mit bis zu zwölf Monaten Restlaufzeit. Matthias Hauser wiederum setzt mit dem Erste Reserve Corporate grundsätzlich auf Papiere mit kurzer Zinsbindung. Die mittlere Restlaufzeit beträgt derzeit rund ein Jahr, der Zielkorridor für die Zinsduration reicht bis zu einem Jahr.

Gleichwohl muss der Portfoliomanager der Erste Asset Management mit Sitz in Wien bei der Auswahl der Einzeltitel keine strikte Grenze bezüglich der Laufzeiten einhalten. „Der Hauptfokus des Fonds liegt auf der kurzen Seite des Euro-Investmentgrade-Segments mit Spielraum für High-Yield-Engagements“, skizziert Hauser den Fokus des Fonds. Das erlaubt ihm, beispielsweise auf mögliche Rising Stars zu setzen, bei denen eine Heraufstufung auf Investment-Grade-Status ansteht.

„Gleichzeitig haben wir dank der Flexibilität keinen Verkaufsdruck bei Downgrades“, ergänzt der Fondsmanager, der aktuell rund ein Fünftel des Portfolios im oberen Segment des Hochzinsbereichs hält und seine Entscheidung anhand einer Mischung aus Top Down- und Bottom Up-Analyse trifft. „Aufgrund von Top-Down-Aspekten haben wir beispielsweise den Immobiliensektor im vergangenen Jahr als zu unsicher eingestuft und keine Anleihen in diesem Sektor gekauft, während wir unter anderem aufgrund der Analyse von Fundamentalkennzahlen ein Investment in eine italienische Bank mit Potenzial für eine Heraufstufung eingegangen sind.“

Das vergleichsweise gute Abschneiden seines Fonds im Fünfjahresvergleich begründet Hauser unter anderem mit der Flexibilität des Investment-Ansatzes. „Wir hatten stabile Basisinvestments im Portfolio und können auch ins Risiko gehen. Und der Fokus auf Papiere mit kurzer Laufzeit erlaubt eine rasche Anpassung an veränderte Gegebenheiten“, erläutert Hauser.

Aufgrund einer möglichen Rezession agiert er derzeit im Hochzins-Segment zurückhaltender, als es die Strategie ermöglicht. Dadurch sei der Fonds sehr gut für mögliche Abschwung-Szenarien aufgestellt. Auf Sektorenebene bevorzugt Hauser aktuell Banken: „Die Branche hat ihre Hausaufgaben seit der Finanzkrise gemacht, selbst in einer Rezession erwarten wir keine größeren Probleme. Zudem bieten diese Papiere im Vergleich zu Non-Financials attraktive Verzinsungen am kurzen Laufzeitende.“ Vom Immobiliensektor hält er sich dagegen derzeit noch fern.

Auch Christian Bettinger kann dem Finanzsektor einiges abgewinnen und gewichtet ihn mit knapp 50 Prozent. „Wir finden, dass europäische Banken und Versicherer deutlich besser sind als ihr Ruf, der durch zwei Finanzkrisen und die jüngsten Probleme bei der Credit Suisse gelitten hat“, sagt er. Dass der Markt Banken als High-Beta-Play auf die Volkswirtschaft ansieht und im Rezessionsfall schnell von Kreditausfällen ausgeht, wird seiner Meinung nach durch die deutlich gestiegenen Kapitalpolster im Vergleich zur Vor-Lehman-Ära relativiert.

Gegenüber seinem Konkurrenten Hauser verfolgt Bettinger einen stärker auf Bottom-Up-Analyse fokussierten Ansatz, zudem darf er mit einer Spanne von 20 bis 40 Prozent in größerem Umfang auf Hochzinspapiere setzen. Dabei behält er das angepeilte Durchschnittsrating von mindestens BBB- aber stets im Blick: „Wir beschränken uns nicht wie ein High-Yield-Index auf die klassischen Hochzins-Emittenten, sondern schauen uns an, was eine ähnliche Rendite bei verbessertem Risikoprofil bieten kann.“

Dabei kommen auch Emittenten ohne Rating in Betracht. „Diese Papiere bilden eine wichtige Säule unseres Investmentansatzes, da sie häufig ähnliche Renditen wie High Yields bei weniger Volatilität bieten. Bei solchen Papieren gilt es jedoch, die Analyse-Hausaufgaben gründlich zu erledigen“, betont Bettinger. Dafür greift er auf ein hausinternes Rating zurück, mit dem verschiedene Szenarien für Unternehmen aus 32 Sektoren simuliert werden können.

In puncto Fremdwährungen war der Fonds per Ende September mit 12,2 Prozent Gewichtung im US-Dollar und zu 1,9 Prozent im Britischen Pfund investiert, die jedoch komplett über Devisentermingeschäfte abgesichert waren. Generell zielt das Fondskonzept nicht auf offene Währungspositionen ab. Beim Konkurrenten aus Wien spielen Fremdwährungen derzeit ebenfalls keine Rolle.