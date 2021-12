Crashtest: HP&P-Euro-Select ist der beste Fonds für europäische Value-Aktien

Insbesondere Versorger und Telekomfirmen haben noch immer Nachholbedarf und dürften sich 2010 besser entwickeln als der breite europäische Aktienmarkt. Davon würde der HP&P-Euro-Select-Universal profitieren, weil wir nicht am Index kleben und momentan auf Banken und Zykliker fast ganz verzichten.DER FONDS hat sämtliche Angebote für europäische Value-Aktien nach einem in Deutschland bislang einzigartigen Verfahren geprüft. In die Endrunde kamen alle Fonds, die Ende Oktober 2009 mindestens drei Jahre alt und 10 Millionen Euro schwer waren.Im Performance-Vergleich ging es darum, über verschiedene Zeiträume besser abzuschneiden als der Gruppendurchschnitt. Im Stresstest punkteten jene Fonds, die wenig schwankten und die Verluste auch in extremen Turbulenzen moderat hielten.Der Rating-Vergleich schließlich bündelte die Noten der führenden Ratingagenturen. Die einzelnen Teilergebnisse flossen zu je einem Drittel in das Gesamtergebnis ein. Nähere Details zum Crashtest finden Sie hier Alle fünf Kaufkandidaten konnten die Verluste ihrer Anleger in der Finanzkrise begrenzen, am deutlichsten der HP&P-Euro-Select-Universal: Während einige europäische Value-Fonds angesichts ihres hohen Anteils an Bankaktien in der Spitze bis zu 75 Prozent an Wert verloren, waren es beim Fonds der Wiesbadener Vermögensverwaltung Habbel, Pohlig & Partner nur 42 Prozent. Das ist das drittbeste Ergebnis aller 109 Testteilnehmer. Fondsberater Matthias Habbel investiert mit seinem Team sowohl in europäische Standardwerte als auch in kleinere Unternehmen und erzielte dabei in den vergangenen fünf Jahren einen Wertzuwachs von fast 65 Prozent. Damit ließ der HP&P-Euro-Select-Universal im gewichteten Performance-Vergleich alle anderen Wettbewerber hinter sich.Auch die Ratingagenturen schätzen Habbels Arbeit: Höchstnoten gibt es derzeit von Morningstar, Feri, Lipper und Citywire. Noch einen Tick beliebter ist der Cazenove Pan Europe Equity (WKN 121506), der den Rating-Vergleich für sich entschied und auch im Performance-Vergleich (Rang 16) und im Stresstest (Rang 9) weit über dem Durchschnitt liegt.