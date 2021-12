Crashtest-Sieger Charles Biderman über Lateinamerika-Aktien „Wir meiden Banken und Rohstoffaktien“

Biderman: Die treibende Kraft für die Region ist die politische Reformagenda in Brasilien. Auf der Agenda stehen vor allem eine Verbesserung der Infrastruktur und weniger Einfluss der Politik. Eine Erholung der Rohstoffpreise wäre für die Region außerdem sehr positiv, aber das ist unwahrscheinlich, da die Rohstoffzyklen dauern.Biderman: Brasilien ist derzeit geprägt vor einer schlechten Kombination aus Wachstumsstillstand und hoher Inflation. Grund dafür sind steigende Arbeitslosigkeit, Angebotsmangel und eine Regierung mit begrenzten finanziellen Mitteln. Trotz wiederholter Zinserhöhungen, stürzte die Währung ab und befindet sich nun auf einem vernünftigen Level. Die Währung wird dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Exporteure kurzfristig zu verbessern. Allerdings müssen auf der Angebotsseite strengere Reformen erfolgen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes im internationalen Kontext zu erhöhen.Biderman: Comgest managt alle Fonds nach dem gleichen Qualitätswachstum-Investmentprozess. Unser Ansatz ist es, eine sehr begrenzte Anzahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen in ein Portfolio aus 30 bis 40 Aktien auszusuchen. Wir achten auf dauerhaften Wettbewerbsvorteil und nachhaltiges und vorhersehbares Gewinnwachstum von mehr als zehn Prozent pro Jahr. Dem Auswahlprozess liegt ein fundamentaler Bottom-Up-Ansatz zu Grunde, auf eine Branchen- oder Länderallokation wird verzichtet.Biderman: Ganz allgemein meiden wir Banken und Rohstoffaktien. Banken haben undurchsichtige Geschäftsmodelle. Außerdem sind die Institute abhängig von Makrofaktoren wie die Höhe der Zinsen. Rohstoffwerte sind stark operativ ausgerichtet und in der Regel abhängig von dem Preisniveau eines Rohstoffes, der von der Makroökonomie angetrieben wird. Wir bevorzugen weiterhin Konsumwerte sowie hochwertige Industrie- und Infrastrukturunternehmen. Mobiles Internet und Gaming sind interessante Sektoren, die vom Konsum in den Emerging Markets profitieren werden.Biderman: Alle Mitarbeiter sind auch Aktionäre und das Aktionärskapital ist immer in den Händen der Generation, die das Geschäft leitet. Das bedeutet, dass unsere langfristigen Interessen als Unternehmer voll im Einklang stehen mit unseren institutionelle Kunden und langfristigen Investoren. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass unser Management-Team sich kaum verändert. Diese Kontinuität schlägt sich auf die Anwendung des Qualitätswachstum Ansatzes positiv nieder. Und wir folgen keinem Trend. Unser Ansatz führt vielmehr zu sehr konzentrierten Portfolios und ist insgesamt deutlich langfristiger ausgerichtet als der unserer Wettbewerber.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an.