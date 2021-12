Crashtest-Sieger Igor Danilenko im Interview Herr Danilenko, was spricht dafür, jetzt russische Aktien zu kaufen?

Solange keine strikten Kapitalkontrollen eingeführt werden, sollte der russische Markt seinen Platz im Emerging-Market-Universum und damit auch in den entsprechenden MSCI-Indizes behalten. Der aktuelle Ölpreis von 50 bis 60 US-Dollar pro Dollar dürfte zudem langfristig nicht nachhaltig sein. Das wäre eine finanzielle Herausforderung sowohl für einen Großteil der Schieferöl-Produzenten in den USA als auch für die Haushalte vieler ölproduzierender Staaten. In der geopolitischen Krise erwarten wir keine starke Eskalation, da bereits einige wichtige Schritte unternommen wurden, um die Situation zu stabilisieren. Allerdings wird es wohl auch in den nächsten sechs bis zwölf Monaten keine dramatische Verbesserung der Lage in der Ukraine geben. Das wird die russische Kapitalbilanz weiter unter Druck setzen und damit auch den Aktienmarkt.Die Sanktionen haben Banken vor große Herausforderungen gestellt. Erstens haben sie als direkte Auswirkung den Zugang zu ausländischen Kapitalmärkten verloren, was ihre Liquidität einschränkt. Zweitens belasten sowohl die Sanktionen als auch der Ölpreis den russischen Haushalt. Das setzt die Währung unter Druck und verpflichtet die Zentralbank zu einer strafferen Geldpolitik. Die Zinsen auf dem jetzigen Niveau beeinträchtigen Russlands Wachstumsaussichten. Wenn die Ausfallquoten steigen, werden höhere Reserven nötig, was wiederum die Rentabilität der Banken senkt.Eine Reihe von Sektoren inklusive Öl und Gas sollte sich dem schwächer werdenden Makro-Umfeld widersetzen. Sie sind weniger von dem fehlenden Zugang zu ausländischer Finanzierung betroffen. Der Metall- und Minensektor dürfte in gutem Zustand bleiben, da er direkt vom schwächeren Rubel profitiert und weniger unter dem Ölpreis leidet. Auch Export-Dienstleister können wahrscheinlich indirekt von den steigenden Umsätzen der Exporteure profitieren.Die russische Wirtschaft wird in den nächsten Monaten wohl noch weiter unter Druck stehen, sie leidet unter hohen Kreditzinsen und hoher Inflation. Solange es angebotsseitig nicht zu Veränderungen kommt, ändert sich vermutlich auch am Ölpreis wenig. Zusammen mit den Sanktionen dürfte das dafür sorgen, dass die Volatilität am russischen Aktienmarkt vorerst hoch und der Rubel unter Druck bleibt.Wir bevorzugen Unternehmen, die besonders stark von der schwachen Währung profitieren können. Dazu zählen die Vorzugsaktien von Surgutneftegaz . Allgemein mögen wir Exportunternehmen. Der Stahlsektor und einzelne Düngemittelproduzenten sehen nach einer längeren Periode von schwacher Performance, umfassender Restrukturierung, Schuldenreduzierung und einer verbesserten Dividendenpolitik attraktiv aus. Wir mögen ebenfalls Unternehmen mit einer starken Preismacht. Die großen Lebensmittelhändler etwa können die Inflation an ihre Kunden weitergeben und so Gewinneinbußen vermeiden oder eventuell sogar ihre Gewinne steigern. Landwirtschaftliche Unternehmen sind in einer ähnlich guten Position. Hier werden wir das Portfolio um einige Titel aufstocken.Russische Aktien werden auf sehr angeschlagenem Niveau gehandelt und bieten einige lukrative Gelegenheiten. Vor allem für langfristige Investoren, die die hohe, auch 2015 anhaltende Volatilität ertragen können. Die Rendite des freien Cash-flow liegt bei vielen russischen Unternehmen im zweistelligen Bereich. Das heißt, sie können zweistellige Dividendenrenditen selbst in Hartwährung zahlen oder innerhalb weniger Jahre ihre Schulden deutlich senken.Russland ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Das langfristige Wachstum wird unterstützt durch Investitionen in die Infrastruktur, eine wachsende Binnennachfrage und steigende Effizienz. Bisher ist die Produktivität selbst im Vergleich zu anderen Emerging Markets gering. Zudem ist Russland ein zunehmend wichtiger Lieferant für Asiens Rohstoffnachfrage.Rückschläge sind jederzeit möglich, allein schon wegen der Unsicherheit über die weitere Entwicklung am Ölmarkt und in den geopolitischen Krisen. Sobald sich aber nur einer der beiden Faktoren stabilisiert, würde das dem russischen Aktienmarkt Auftrieb verleihen – auch wenn der Ölpreis niedrig bleibt und die Sanktionen anhalten. Zudem könnte die russische Zentralbank durch weitere Zinssenkungen den Aktienmarkt unterstützen, wenn sich in der zweiten Jahreshälfte die Inflation verlangsamt.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an