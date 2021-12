Crashtest-Sieger Japan-Aktienfonds Herr Kwok, hat der japanische Aktienmarkt noch Luft nach oben?

Kwok: Die Aktienkurse legten von Mai bis Ende Juli aufgrund guter Unternehmensergebnisse für das erste Quartal zu. Dadurch konnten vorherige Verluste wieder wettgemacht werden. Auch das Vertrauen der Anleger verbesserte sich, nachdem das Kabinett den Vorschlag von Abe zur Senkung der Unternehmenssteuern und Einführung eines Stewardship Codes genehmigte, der auf die Verbesserung der Corporate-Governance-Standards abzielt.Kwok: Einige Investoren sehen eine Korrelation zwischen einem schwachen Yen und einem prosperierenden Aktienmarkt, und könnten jetzt zu dem Schluss kommen, dass der Run auf Aktien vorbei jetzt ist. Japanische Pensionsmanager haben schon begonnen, Kapital abzuziehen. Wir sind langfristig anderer Meinung. Japanische Unternehmen blühen auf, weil sie zu Änderungen gezwungen sind. Sie müssen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken, den hohen Energiekosten und dem Währungsdruck trotzen und in einem schrumpfenden Markt überleben. Es hat ein Umdenken stattgefunden, Manager schauen jetzt auf Bilanzen und Eigenkapitalrendite. Die Corporate Governance verbessert sich. Canon hat zum Beispiel in diesem Jahr zum ersten Mal in der Geschichte zwei externe Direktoren in den Verwaltungsrat aufgenommen.Kwok: Nein, sie scheinen eher günstig bewertet. Der Topix wird etwa zum 14-Fachen der erwarteten Gewinne im Finanzjahr 2014 gehandelt. Der historische Fünf-Jahres-Durchschnitt liegt beim 18-Fachen.Kwok: Wir mögen den Konsumsektor. Er bietet ein breites Spektrum von Unternehmen. In den Bereichen Automobile und Automobilteile halten wir Honda Motor, Toyota Motor, FCC, Aisin Seiki und Denso, einen der weltweit größten Lieferanten von Autoteilen. Außerdem haben wir Unicharm im Portfolio, einen führenden Hersteller unter anderem von Windeln und Hygieneartikeln für Frauen.Kwok: Wir sind wenig im Finanzsektor engagiert, weil wir aufgrund unseres Bottom-up-Ansatzes bei der Aktienauswahl keine der größeren inländischen Banken halten. Wir bevorzugen regionale Banken, wie die Bank of Yokohama, die eine gesunde Bilanz hat und über ein solides inländisches Geschäftsstellennetz verfügt. Außerdem haben wir den regionalen Kreditgeber Suruga Bank in unser Portfolio aufgenommen. Das Unternehmen vergibt Kredite an Personen, die kaum Zugang zu Krediten traditioneller Banken erhalten. Da es wenig Wettbewerb um die Kunden des Unternehmens gibt, erzielt es die höchsten Margen der Branche.