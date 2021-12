Crashtest-Sieger Japan-Nebenwerte-Fonds Herr Fujimura, was werden 2015 die Haupttreiber für japanische Nebenwerte sein?

Wir glauben, dass die aktuelle Dynamik bei den Large Caps sich in der ersten Jahreshälfte 2015 fortsetzen wird. Small und Mid Caps dürften aber in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der anhaltenden Erholung der japanischen Wirtschaft und der günstigen Bewertungen aufholen.Vor allem das Gewinnwachstum durch die konjunkturelle Erholung. Wir erwarten, dass sich das verbessernde Konsumentenvertrauen und anziehende Preise die Unternehmensgewinne weiter steigern werden.Eine erste Herausforderung steht noch in diesem Jahr an: Das ist der Ausgang der vorgezogenen Wahlen am 14. Dezember. Potenzielle Risiken für 2015 sind unter anderem ein schwächerer Yen, hohe Energiepreise und eine striktere Geldpolitik in den USA.Die Politik der Bank of Japan ist Rückenwind für die japanischen Aktienmärkte. Wir glauben, dass selbst ohne die jüngst verkündeten weiteren Lockerungen die japanische Wirtschaft auf Erholungskurs ist. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten verbessern sich. Indikatoren wie Investitionsausgaben, Löhne, Konsum und Exporte sind auf dem richtigen Weg.Ja, wir erwarten, dass Small und Mid Caps weiter ihre Dividenden erhöhen und Aktienrückkäufe durchführen. Die Cash-Positionen in den Unternehmensbilanzen sind auf einem historischen Hoch, und Premierminister Shinzo Abe hat die Corporate Governance mit neuen Initiativen wie dem Stewardship Code und dem geplanten Corporate Governance Code revolutioniert.