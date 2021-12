Crashtest-Sieger Lateinamerika-Fonds Herr Damgaard, ist Brasiliens Erfolgsgeschichte am Ende?

In einem zu großen und kostspieligen öffentlichen Sektor, großzügigen Wohlfahrtsleistungen und einem unflexiblen Arbeitsmarkt. Zudem gibt es Engpässe im Transportsektor. Mieten und Löhne folgen der Inflation, die noch immer sehr hoch ist. Die Zinsen sind ebenfalls hoch, der Produktivitätszuwachs ist gering. Hinzu kommt, dass die Chinesen nicht länger im gleichen Tempo Rohstoffe konsumieren wie bisher. Das beeinträchtigt Brasiliens Exportbilanz.Vor allem in der Erwartung darauf, dass Amtsinhaberin Dilma Rousseff Anfang Oktober die Präsidentschaftswahl verlieren wird.Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass bei einer Wiederwahl Rousseffs größere Reformen vermutlich ausbleiben und dass das Wachstum dann weiter niedrig bleibt. Marina Silva verspricht dagegen eine gewerbe- und marktfreundlichere Politik. Ohne Zweifel würden entsprechende Reformen der Wirtschaft und auch dem Aktienmarkt helfen. Bislang verfügt Silva im Parlament jedoch nur über eine recht schwache Machtbasis. Außerdem würden marktwirtschaftliche Reformen auch ihre Kernwähler treffen. Hat sie die Kraft und den Mut dazu? Die Antwort auf diese Frage ist ungewiss. Derzeit liegen beide Kandidatinnen gleichauf. Keiner kann daher mit Gewissheit vorhersagen, wer die Wahl gewinnt.Solange dem Land ein Bankrott droht, investieren wir nicht in Argentinien – auch wenn einzelne Unternehmen wie der Erdöl-Produzent YPF vielversprechend aussehen.Die mexikanische Regierung hat mehrere Reformen durchgeführt, welche die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit fördern sollen. Die Energiereform erlaubt es beispielsweise auch ausländischen Unternehmen, sich an der Ölsuche in Mexiko zu beteiligen. Weil es an Investitionen und technischer Ausrüstung fehlte, ging es in diesem Sektor lange Zeit nicht voran. Im Vergleich zum großen Konkurrenten China hat Mexiko inzwischen bei Löhnen und Gehältern und auch bei der Währung aufgeholt, davon profitiert der wichtige Export in die USA. Wir sehen den Markt daher positiv, auch wenn mexikanische Aktien nicht mehr billig sind.Unsere Benchmark umfasst neben Brasilien und Mexiko noch Chile, Kolumbien und Peru. Diese drei Staaten sind ähnlich wie Brasilien relativ stark davon abhängig, wie sich die Preise von Erdöl, Metallen und Nahrungsmitteln entwickeln. Hier sehen wir zurzeit einen Abwärtstrend. Zusammen mit anderen Faktoren hat das dazu geführt, dass wir Mexiko recht deutlich mit 12 Prozentpunkten übergewichten und in den übrigen vier Ländern entsprechend untergewichtet sind.