Crashtest-Sieger Mischfonds defensiv Herr Stahlhacke, wie wollen Sie mit steigenden Zinsen umgehen?

Schon länger sehen wir in Bundesanleihen nicht mehr die erste Wahl für Anleger. Eine Beimischung in einem Mischfonds ist aber weiterhin als Schutz sinnvoll, zum Beispiel gegen unvorhersehbare Ereignisse, wie eine Eskalation geopolitischer Krisenherde.Den größten Teil unserer Renteninvestments legen wir derzeit in Anleihen mit höheren Renditen an. Im laufenden Jahr und auch aktuell setzen wir einen Schwerpunkt auf Anleihen aus europäischen Peripherieländern. Von den Kursgewinnen in diesen Segmenten hat der Fonds stark profitiert. Und Trends laufen meist länger als man denkt. Aktuell ist die Gefahr einer Zinswende in der Eurozone infolge starken Wachstums eher gering.Bei Unternehmensanleihen haben sich die Risikoaufschläge bereits deutlich verengt. Wir halten es auf längere Sicht für interessanter, die häufig im Vergleich zum Zinskupon höhere Dividendenrendite bei den entsprechenden Aktien zu vereinnahmen.Wir gehen davon aus, dass sich die Zinszyklen in den USA und der Eurozone voneinander lösen werden. So rechnen viele Beobachter mit einer Leitzinserhöhung der Fed in der ersten Hälfte des kommenden Jahres. Die ersten Anzeichen einer Zinswende der EZB dürften noch länger auf sich warten lassen.Beim Aktienteil der Portfolios suchen wir gezielt Einzeltitel nach fundamentalen Bewertungskriterien aus. Daraus ergibt sich dann erst in der Folge die Länder- und Sektorallokation. Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind neben der Bewertung eine nachhaltige Dividendenpolitik, die Qualität des Managements sowie strukturelle Wachstumsfaktoren im Hinblick auf Cashflow und Gewinn. Total SA, Sanofi, Bayer, Anheuser-Busch Inbev sowie SAP zählen aktuell zu den Top-Holdings auf der Aktienseite.