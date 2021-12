Crashtest-Sieger Schwellenländer-Rentenfonds „Die Risiken für die Anlageklasse steigen“

Obwohl es jüngst einige Signale gab, die für eine längere Niedrigzinspolitik der US-Notenbank sprechen, wird eine Normalisierung wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dies würde den globalen Anleihemarkt belasten und insbesondere Schwellenländeranleihen.Eine von Europa, China und den Schwellenländern insgesamt ausgehende schwächere Weltwirtschaft könnte die Währungen und Credit Spreads unter Druck setzen. Sollten die geopolitischen Spannungen anhalten, drohen darüber hinaus Verwerfungen in den traditionellen Handelsbeziehungen und Preisschocks auf den Rohstoffmärkten.Alles in allem bevorzugen wir Hartwährungen. Denn wir denken, dass der US-Dollar stark bleiben wird gegenüber den meisten wichtigen Lokalwährungen. Allerdings: Würde Russland seine Haltung im Ukraine-Konflikt ändern oder Brasilien seine Fiskalpolitik, könnten die Währungen beider Länder davon kurzfristig profitieren. Anhaltender Druck auf die Rohstoffmärkte könnte die Rohstoffe exportierenden Schwellenländer und deren Währungen in Bedrängnis bringen, wobei Asien besser dastehen sollte als Lateinamerika. Eine potentielle Gefahr für die Währungen in Zentraleuropa, im Mittleren Osten und in Afrika geht zudem von konjunkturellen Turbulenzen in der Eurozone aus.Im Hartwährungsbereich ist das Angebot an Unternehmensanleihen mittlerweile größer als das an Staatsanleihen. Es bieten sich dort deutlich mehr Investmentgelegenheiten. Mit einer guten Analyse und einem guten Risikomanagement, das mögliche Zahlungsausfälle im Blick hat, lassen sich mit Unternehmensanleihen die besseren Ergebnisse erzielen. Man muss allerdings von Fall zu Fall entscheiden: In manchen Märkten kann die Staatsanleihe die bessere Wahl sein. Zudem sind Unternehmensanleihen oft weniger liquide, und in einigen Märkten gibt es Transparenzprobleme.Frontier Markets haben eine ähnliche Anziehungskraft wie die Emerging Markets vor zwanzig Jahren. Allerdings ist die Ausganglage heute doch eine etwas andere mit einem deutlich sinkenden Ölpreis und Schwächen auch in anderen Bereichen des Rohstoffsektors. Investoren sollten daher sehr selektiv vorgehen, wenn sie über Anlagen in Frontier Markets nachdenken.