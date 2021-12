Crashtest-Sieger Tilo Wannow im Interview „Wir sehen noch keine Blase am Aktienmarkt“

Wir sind für Aktien positiv gestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio liegt bei 55 bis 56 Prozent, also am oberen Rand unserer Bandbreite. Auch die jüngsten Mittelzuflüsse haben wir wieder in Aktien investiert. Schon seit etwa 2011 liegt die Aktienquote bei über 50 Prozent.Das ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen. Wir steuern die Quoten nicht auf Wochen- oder gar Tagesbasis wild hin und her. Das ist nicht unser Ansatz. Auch als es im vergangenen Herbst kurz an den Aktienmärkten heftig nach unten ging, ist der Aktienanteil trotzdem bei über 50 Prozent geblieben. Ans untere Ende der Bandbreite, das bei 35 Prozent liegt, würden wir nur gehen, wenn wir eine längerfristige Baisse an den Aktienmärkten erwarten. Das ist momentan nicht der Fall.Beides ist wichtig. Unsere Allokationsmöglichkeiten sind in diesem Fonds nicht das einzig Entscheidende. Meist halten wir ein relativ ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktien und Renten, so dass ein guter Teil unserer Performance durch die Titelselektion kommt.Wir haben einen nachhaltigen Value-Ansatz. Nachhaltig nennen wir den Ansatz deshalb, weil nicht nur die klassischen Bewertungskennziffern stimmen müssen, sondern auch die fundamentale Qualität der Unternehmen und die Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle. Bei den Dividenden sind neben der Höhe auch die Sicherheit der Zahlung und der Ausblick auf Dividendenwachstum entscheidend. Wir wägen zwischen Bewertung und Qualität der Aktie ab, oder plakativer gesagt: Wir betrachten ihr Preis-Leistungs-Verhältnis.Wir haben einen globalen Ansatz mit Schwerpunkt auf Europa. Das am stärksten gewichtete Einzelland ist zurzeit USA. Dort ist rund ein Viertel des Aktienanteils investiert.Für den Gesamtmarkt mag eine Überbewertung zutreffen. Aber wir finden dort immer noch Aktien, die wir für aussichtsreich halten und die attraktiv bewertet sind. Gerade erst habe ich zum Beispiel Oracle gekauft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt bei 13 bis 14. Im Jahr 2000 hatten solche Werte ein KGV jenseits von 100. Davon sind wir jetzt weit entfernt.Wir investieren vor allem in Unternehmensanleihen. Staatsanleihen sind uns zu teuer. Allerdings machen wir auf der Rentenseite keine Experimente. Wir streben keinen Rendite-Kick über High Yields, Emerging-Market-Bonds oder Nachranganleihen an. Unsere Kunden sollen sich darauf verlassen können, dass auf der Rentenseite nichts anbrennt, wenn es auf der Aktienseite kracht.Nein. Bei Investmentgrade-Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von sieben bis zehn Jahren können Sie froh sein, wenn bei der Rendite noch eine 1 vor dem Komma steht. Die Dividendenrenditen liegen eher bei 2 bis 3 Prozent oder auch höher.Wir erwarten keinen Kurs-Crash aufgrund von steigenden Marktzinsen oder einer extremen Spread-Ausweitung. Durch die EZB-Politik sollte das Zinsniveau bis auf weiteres niedrig bleiben. Kursverluste können einzelne Anleihen dadurch erleiden, dass sie zurzeit über pari handeln, weil ihre Kupons höher sind als die aktuellen Renditen. Eine von uns gehaltene Anleihe von Anheuser Busch beispielsweise notiert zurzeit bei etwa 108 Dollar und läuft noch bis 2019. Weil es am Ende nur 100 Euro pro Anteil zurückgibt, wird sie zwangsläufig Kursverluste machen. Das stört uns aber nicht, da der Kupon das ausgleicht.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an