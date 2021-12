Crashtest-Sieger Türkei-Fonds „Herr Kahlfeld, wie stark leidet die Türkei unter dem IS-Terror?“

Auf manche Ereignisse natürlich kurzfristig, aber wir erkennen aufgrund der Unruhen keinen nachhaltigen Abwärtstrend. Viel entscheidender ist, was die Zentralbanken in den USA und Europa machen.Die Türkei bietet noch reale Zinsen in Höhe von ein bis 2 Prozent. Das nutzen internationale Anleger gern. Steigen die US-Zinsen, dürfte wieder mehr Kapital an die Wall Street strömen, da die USA nicht die typischen Risiken eines Emerging Markets aufweisen. Ein solcher Kapitalabfluss trifft zunächst vor allem die Währung, in der Ableitung dann aber auch die Unternehmen. Viele türkische Firmen finanzieren sich auf den internationalen Märkten, und sie müssten dann dort höhere Zinsen zahlen. So wird manches Projekt uninteressant, das sich vorher noch gelohnt hätte.Die Türkei ist ein sehr diversifizierter Markt. Es gibt viele unterschiedliche Sektoren, die zur Wirtschaftsleistung beitragen. Zudem ist der Markt sehr offen, viele internationale Investoren sind dort aktiv. Es gibt keine Handelsbeschränkungen wie in anderen Emerging Markets. Das macht die türkische Börse sehr anfällig für den Zu- und Abfluss von Kapital. Und dann gibt es noch einen ganz anderen Faktor, der zu den Schwankungen beträgt: Die Türkei hat eine sehr kreative Regierung.Es sieht nicht mehr so glänzend aus wie vor sechs oder sieben Jahren. Das türkische Wachstum lebt zu einem guten Teil vom heimischen Konsum, der zu einem guten Teil kreditfinanziert ist. In den vergangenen Jahren ist das Kreditvolumen stark gestiegen. Mittlerweile vergeben Banken ihre Kredite restriktiver. Daher ist das potenzielle Wachstum der Wirtschaft leicht gesunken. Dieses Jahr wird es wohl um die 3 Prozent erreichen.Für nächstes Jahr ist eine Prognose noch schwieriger, da es zu viele unsichere Faktoren gibt. Die Wahlen könnten jedoch einen positiven Einfluss haben. Die Regierungspartei AKP will wieder die absolute Mehrheit erreichen. Dafür muss sie etwas tun – zumal sich viele Wähler daran erinnern werden, was Präsident Erdogan zurzeit bezüglich der IS-Angriffe unternimmt beziehungsweise nicht unternimmt. Die Regierung investiert bereits in die Infrastruktur und schafft so Arbeitsplätze. Das stabilisiert das Wirtschaftswachstum.Von seiner Struktur her ist der Markt immer noch sehr attraktiv: Die Bevölkerung wächst um 1,5 Prozent pro Jahr und ist im Schnitt unter 30 Jahre alt. Die Türkei ist ein Knotenpunkt zwischen mehreren attraktiven Absatzmärkten, und die Managementqualität ist in vielen Unternehmen hoch.Die Kurse sind schon wieder heruntergekommen und könnten gute Einstiegskurse sein. Die Unternehmensgewinne sind sehr attraktiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt für dieses Jahr etwa bei 11. Es gibt aber eine ganze Reihe an Risikofaktoren: steigende US-Zinsen, die Krisen im Nahen Osten. Die nächsten sechs bis zwölf Monate könnten durchaus schwierig werden, da könnte einiges passieren.Wir mögen Unternehmen, die in die USA exportieren und damit von der derzeitigen starken Abwertung der Lira gegenüber dem US-Dollar profitieren. Daneben gehören klassische Industriewerte zu unseren Favoriten. Das Gewinnwachstum in der Branche schätzen wir für 2015 auf 15 bis 20 Prozent. Turkish Airlines gefällt uns beispielsweise. Die Fluggesellschaft wächst seit Jahren sehr ambitioniert, baut ihre Flotte aus und fliegt die meisten Ziele weltweit an.Die Währung ist ein relevanter Aspekt, aber nicht der entscheidende Faktor für die Performance. Kursgewinne sollten Währungsverluste deutlich überkompensieren. Nur wenn wir sehr überzeugt sind von einer starken Abwertung der Türkischen Lira gegenüber dem Euro, würden wir das Portfolio absichern. Das ist allerdings nicht günstig und ein sehr teures Vergnügen, wenn man danebenliegt. In jüngster Zeit haben wir nicht gehedgt, und wir erwarten auch keine deutlichen Verluste. Eine graduelle Abwertung hingegen wäre nicht überraschend.