Crashtest-Sieger Währungsfonds „Wir bleiben Dollar-Bullen und Euro-Bären“

Wir erwarten, dass sich die wirtschaftliche Lage in der Eurozone in den kommenden Monaten verbessert, unterstützt durch die sehr stimulierenden Maßnahmen der Notenbank, den günstigen Ölpreis und die jüngste Währungsschwäche. Größere Sorgen machen uns die politischen Entwicklungen und die wachsende Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation. Solange das Wachstum nicht wieder stark anzieht, wird sich dies auch kaum ändern. In den USA fühlen wir uns bestärkt durch anhaltende Anzeichen für eine Stabilisierung im Arbeitsmarkt. Andererseits ist es angesichts der jüngsten, von der Fed geäußerten Bedenken über die Dollar-Stärke riskant, sich in diesem Bereich weiter long zu positionieren.Wir glauben fest daran, dass der mittelfristige Trend zu einem stärkeren US-Dollar geht. Die Wirtschaftsdaten in der Eurozone verbessern sich zwar und jüngste Daten übertreffen die Markterwartungen. Allerdings hat sich dies – zumindest bisher – nicht auf den Euro ausgewirkt. Kurzfristig sind bessere Daten nur relevant für die Währung, wenn sie sich auf die Überkapazitäten und in Folge dessen auf die Geldpolitik auswirken. Da noch ausreichend Kapazitäten in der Eurozone vorhanden sind, und die EZB ihr Ankaufprogramm gerade erst begonnen hat, wird es voraussichtlich Monate dauern, bis eine Verbesserung der Zahlen die Geldpolitik beeinflusst. Daher bleiben wir vorerst mäßige Dollar-Bullen und Euro-Bären.Einige Tage vor der Verkündung der Schweizerischen Nationalbank hatten wir alle unsere Short-Positionen im Schweizer Franken geschlossen. Wir waren beunruhigt durch die schwachen Kursbewegungen und das anstehende Quantitative Easing der EZB. Die Short-Positionen haben wir vor allem gegen US-Dollar-Long-Positionen gehalten. Auf den Fonds hatte das allerdings keine Auswirkungen.Wir bleiben zuversichtlich für den US-Dollar und den mexikanischen Peso, die wir gegen Körbe anderer Währungen handeln. Kürzlich haben wir Gewinne mitgenommen aus unseren langfristigen Long-Positionen im Pfund Sterling gegenüber dem Euro. Dieses Thema haben wir über ein Jahr lang gespielt. Zwar halten wir es auch langfristig für attraktiv, allerdings sprechen die besseren Zahlen in der Eurozone und die anstehenden Wahlen in Großbritannien dafür, es hier in der nächsten Zeit etwas vorsichtiger angehen zu lassen.Wir haben unter anderem weitere Positionen in der Schwedischen Krone gegen Euro und Pfund Sterling aufgebaut. Unsere Short-Position in der Schwedischen Krone gegenüber der Long-Position im mexikanischen Peso haben wir geschlossen. Außerdem haben wir Gewinne beim Währungspaar Australischer Dollar short und mexikanischer Peso long mitgenommen.