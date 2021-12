Crashtest-Siegerin Elina Fung über asiatische Nebenwerte „In Asien laufen Small Caps besser als der breite Markt“

Wir finden weiter viele attraktive Aktien im Small-Cap-Bereich. Uns überzeugen zum Beispiel Textilunternehmen in China und Indien, regionale Automobilzulieferer und ausgewählte chinesische Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Ebenso mögen wir zurzeit Sektoren und Unternehmen, die vom niedrigen Ölpreis profitieren.Bei einigen Titeln, deren Bewertung in die Höhe geschossen ist, haben wir Gewinne mitgenommen und diese in andere Regionen investiert, wo wir gute Gelegenheiten gesehen haben, zum Beispiel in Indien und den Asean-Märkten. Wir haben zudem unsere Gewichtung von chinesischen Immobilienaktien erhöht. Grund dafür waren die angekündigten vorteilhaften Maßnahmen wie die Senkung der Zinsen und des Mindestreservesatzes. Außerdem wurden die Bedingungen für Kredite für Zweitwohnungen gelockert.Ja, wir haben seit Jahresanfang unser Übergewicht in Hongkong weiter ausgebaut. Brokergesellschaften aus Hongkong zum Beispiel profitieren von der starken Nachfrage nach in Hongkong gelisteten Aktien, die durch den Start des Shanghai-Hongkong-Stock-Connect-Programms extrem gestiegen ist. Zudem handeln die in Hongkong gelisteten H-Aktien von Unternehmen vom chinesischen Festland mit einem starken Abschlag auf die in Shanghai und Shenzen gelisteten A-Aktien der gleichen Unternehmen.Die Rally hat auch viele Small Caps mitgezogen, und wir sind weiter sehr zuversichtlich für chinesische Aktien. Die unterstützenden Maßnahmen der Regierung und die Geldpolitik verheißen Gutes für die Wachstumsaussichten. Die Aktien bieten günstige Bewertungen und attraktive Dividenden. Die lockere Geldpolitik der chinesischen Zentralbank sollte den Aktienmarkt unterstützen. Und es deuten sich weitere positive Katalysatoren an. Ministerpräsident Li Keqiang hat auf dem jüngsten Volkskongress eine große Palette von Reformen für 2015 angekündigt. Dies und der starke Wille der Regierung, ein stabiles Wachstum zu erhalten, sollten die Sorgen um das Wachstum, die Gewinnaussichten und die Kreditrisiken mindern und stattdessen die Finanzmärkte in nächster Zeit stärken.