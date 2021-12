Crashtest Südostasien-Fonds: Die Erde bebt, die Börse lebt

Das Besondere an Hos Portfolio: Sie investiert ausschließlich in China und Hongkong (73 Prozent des Fondsvolumens) sowie Indien (22 Prozent). Die restlichen Märkte Südostasiens hält sie für zu klein, um mit gezielter Titelauswahl einen Mehrwert zu schaffen. Ho: „Der Themenansatz funktioniert dort nicht so gut, weil es nicht so starke Trends gibt.“ Zudem korrelierten die einzelnen Märkte sehr stark miteinander: Es würde darum vollkommen ausreichen, einen Index zu kaufen. „Wir sind aber reine Stockpicker und keine Asset-Allokatoren.“Die gesamte Region wird von der stark wachsenden chinesischen Binnenwirtschaft profitieren, ist sich Ho sicher. „Die Transformation der größten und einflussreichsten Volkswirtschaft der Region wird eine Vielzahl von Investmentmöglichkeiten für Firmen schaffen“, so die Nestor-Managerin. Sie rechnet mit verbesserten Wirtschaftsdaten in den kommenden Monaten und dank der in den Markt gepumpten Liquidität auch mit steigenden Unternehmensgewinnen.