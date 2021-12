Crédit Agricole legt zehn neue ETFs auf

In Deutschland sind die ETFs von CASAM zwar noch immer nicht angekommen , dafür erweitert die Gesellschaft ihr Angebot an der Pariser Börse Euronext. Zu den bisher 55 ETFs kommen folgende Produkte:Drei ETFs bildenab. Der Casam ETF FTSE 100 (ISIN: FR0010791129) bildet die 100 größten Unternehmen Großbritanniens ab. Der Dow Jones Stoxx 50 (ISIN: FR0010790980) und der Dow Jones Stoxx 600 (ISIN: FR0010791004) enthalten die 50 beziehungsweise 600 größten Unternehmen des westlichen Europas.Mit dem Casam ETF MSCI World Energy (ISIN: FR0010791145) und dem MSCI World Finance (FR0010791152) packt ein Anbieter erstmaligaus der MSCI-World-Serie in einen ETF. Hinzu kommen aus Europa der MSCI Europe Materials (ISIN: FR0010791137) mit europäischen Rohstoffunternehmen und der Euronext IEIF Reit Europe (ISIN: FR0010791160) mit Immobilienaktien.Abschließend gibt es dreidie täglich die Wertentwicklung des Basisindex umkehren. Es sind der Casam ETF ShortDax (ISIN: FR0010791178), MSCI Europe Short Daily (ISIN: FR0010791186) und MSCI USA Short Daily Strategy (ISIN: FR0010791194).