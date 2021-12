Crédit Agricole will in Deutschland ernten

Crédit Agricole Asset Management (CAAM) hat ihr Vertriebsteam erweitert: Seit Anfang des Monats leitet Axel Ullmann den Vertrieb der Fondsgesellschaft in Deutschland und Österreich. In der neu geschaffenen Position ist er für das Geschäft mit Banken, Vertriebsplattformen und den Managern von Dachfonds verantwortlich. Der Betriebswirt arbeitete zuvor für die KBC Bank, wo er für den Vertrieb von Publikumsfonds an institutionelle Kunden zuständig war.Neben Ullmann ist auch Helge Gondesen neu im Vertriebsteam der CAAM. Der promovierte Jurist kommt von Wellington Asset Management, einem US-Vermögensverwalter für institutionelle Anleger. Bei CAAM soll Gondesen das Geschäft mit institutionellen Kunden wie zum Beispiel Pensionskassen, Versicherern und Versorgungswerken ausbauen.