In einem von hoher Volatilität geprägten Umfeld profitierte die Anlageklasse Credit dank ihrer defensiven Eigenschaften von einer deutlich positiven Wertentwicklung, im Gegensatz zu anderen Anlageklassen wie internationalen Aktien, die temporär deutliche Verluste erleiden mussten.

Nachdem die Zentralbanken ihren Zinssenkungszyklus begonnen haben und sich die Credit-Spreads in den letzten 24 Monaten verengt haben, stellt sich die Frage, was wir künftig von dieser Anlageklasse erwarten können.

Hohe Renditen trotz engerer Credit-Spreads

Seit dem Inflationsschock von 2022 sind die Renditen von Unternehmensanleihen deutlich gestiegen, wodurch eine Anlageklasse wiederbelebt wurde, die in den letzten zehn Jahren an Schwung verloren hatte.

Während sich die Renditen in den letzten 24 Monaten aufgrund der Verengung der Credit-Spreads etwas normalisiert haben, deuten die aktuellen Marktbedingungen darauf hin, dass sie sich auf diesem historisch hohen Niveau stabilisieren werden.

Die Marktbewertungen scheinen die Erwartungen hinsichtlich großzügiger Zinssenkungen in den kommenden Monaten bereits zu berücksichtigen, während die Credit-Spreads ein Niveau erreicht haben, das keine weitere Verengung mehr rechtfertigt.

Carmignac erwartet daher, dass diese Anlageklasse Anlegern eine einzigartige Gelegenheit bietet, Renditen von über 3 Prozent im Investment-Grade-Segment und von über 5 Prozent im Hochzinsbereich zu erzielen, und sogar noch mehr für aktiv verwaltete Fonds wie Carmignac P. Credit (siehe Grafik 1), dessen jährliche Rendite seit Auflegung laut MSCI Europe in etwa der durchschnittlichen Wertentwicklung europäischer Aktien der letzten 20 Jahre entspricht.

Grafik 1: Die Yield-to-Worst von Investment-Grade- und High-Yield-Indizes bewegen sich über ihren historischen Durchschnittswerten, ebenso wie beim Carmignac P. Credit Fonds.

Quelle: Carmignac, ICE Bank of America, Bloomberg, 30.06.2025. YTW : Yield-to-Worst. Investment Grade Credit: ICE BofAML Euro Corporate; High Yield Credit: ICE BofAML Euro High Yield . Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen

Bewährte Widerstandsfähigkeit während der jüngsten Marktverwerfungen

Credit hat dank der höheren impliziten Renditen einen wichtigen Platz in den Portfolios der Anleger eingenommen und andere zuvor bevorzugte Anlageklassen wie Immobilien und Einlagenkonten abgelöst.

Dieser neue Status als wesentlicher Baustein innerhalb einer Allokation hat die Anlageklasse aus technischer Sicht gestärkt, da sie dank der reichlich vorhandenen Zuflüsse Marktentwicklungen besser absorbieren kann, sei es auf mikroökonomischer Ebene (z.B. Emittentenausfall) oder auf makroökonomischer Ebene (Krieg, politische Ereignisse, usw.).

Carmignac rechnet zwar mit einem Anstieg der Ausfallraten, ist jedoch der Ansicht, dass der Markt derzeit in der Lage ist, solche Ereignisse ohne Ansteckungseffekte zu verkraften. Dies haben die jüngsten großen Einzeltitel-Ausfälle in den vergangenen Monaten wie Altice, Atos, Ardagh, Intrum usw. gezeigt, die keine Auswirkungen auf andere Komponenten der Indizes hatten.

Seit Jahresbeginn verzeichneten Credit-Papiere im Gegensatz zu anderen Anlageklassen während der verschiedenen Marktereignisse nur sehr begrenzte Kursrückgänge (siehe Grafik 2). Angesichts der starken technischen Faktoren dürfte sich dieser Trend nach Meinung von Carmignac fortsetzen.

Rezessionsphasen gehen zwar historisch gesehen mit einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung von Credit einher, doch hält Carmignac dieses Risiko derzeit für gering, da sowohl in Europa als auch in den USA fiskalische Impulse gesetzt werden und die Zentralbanken im Falle eines Konjunkturabschwungs über Spielraum zur Stützung der Wirtschaft verfügen.

Grafik 2: Die Widerstandsfähigkeit der Anleiheklasse hat sich dank günstigerer technischer Faktoren deutlich verbessert

Quelle: Carmignac, Bloomberg, MSCI, 30.06.2025. Investment Grade Credit: ICE BofAML Euro Corporate; High Yield Credit: ICE BofAML Euro High Yield; Staatsanleihen: Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Hedged EUR; Globale Aktien: MSCI World Net Total Return EUR Index.

Entwicklung innerhalb der Anlageklasse sehr unterschiedlich

Das Universum festverzinslicher Wertpapiere ist wesentlich größer als das Aktienuniversum. So werden beispielsweise in den USA mehr als 500.000 Anleihen gehandelt, während die verschiedenen US-Indizes nur rund 8.000 Aktien umfassen (Quelle: Bloomberg, ICE Bank of America, World Federation of Exchanges, SIFMA, Stand: 30.06.2025).

Dieses große Angebot führt zu Marktineffizienzen, die aktiven Credit-Portfoliomanagern, die in der Lage sind, die mit den spezifischen Merkmalen bestimmter Unternehmen verbundenen Komplexitätsprämien zu nutzen, zahlreiche interessante Chancen bieten.

Tatsächlich sind viele Emittenten, die sich Kapital auf dem Bondmarkt beschaffen wollen, gezwungen, Überrenditen zu bieten als Ausgleich für die niedrige Marktabdeckung durch Broker, Analysten und Investoren.

Dieses Phänomen ist besonders ausgeprägt bei Unternehmen, die nur eine Anleihe am Markt emittiert haben und daher von Investoren meist ignoriert werden und häufig nicht in Indizes vertreten sind.

Diese ineffizienten Märkte ermöglichen es somit, Fixed-Income-Strategien mit hohen Renditen aufzubauen, ohne das Risiko zu erhöhen.

Grafik 3: Entwicklung der Rendite bis zur Fälligkeit von drei Emissionen – Rückgang der Komplexitätsprämien nach Emittent

Quelle: Carmignac, Bloomberg, 30.06.2025. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Portfolio kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Verweise auf bestimmte Wertpapiere oder Finanzinstrumente dienen lediglich der Veranschaulichung, um bestimmte Wertpapiere hervorzuheben, die in den Portfolios der Carmignac-Fonds enthalten sind oder waren. Sie dienen nicht der Förderung einer direkten Anlage in diese Instrumente und stellen keine Anlageberatung dar. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt keinen Verboten für den Handel mit diesen Instrumenten vor Veröffentlichung dieser Mitteilung.

Finanzanleihen im Mittelpunkt der Strategie

Innerhalb der Assetklasse der Unternehmensanleihen bietet der Finanzsektor nach Meinung von Carmignac herausragende Eigenschaften, um attraktive Renditen zu erzielen.

Dieser Sektor, seit der globalen Finanzkrise nach wie vor stigmatisiert, bietet attraktive risikobereinigte Prämien und eine erhebliche Tiefe.

Inzwischen haben die europäischen Banken hart daran gearbeitet, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig ihre Bilanzen zu stärken, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Dadurch konnten sie ihre Kapitalquoten seit 2008 fast verdreifachen und gleichzeitig von einem günstigeren Umfeld profitieren, das ihnen eine Rentabilitätsverbesserung ihrer Rentabilität ermöglichte (Grafik 4).

Die Dynamik ist ebenfalls günstig, da sich nach einer Welle von Ankündigungen nationaler und grenzüberschreitender Fusionen eine Konsolidierung der Branche abzeichnet.

All diese Argumente sprechen daher dafür, die Kapitalstrukturen der europäischen Banken zu untersuchen, insbesondere hinsichtlich nachrangiger Wertpapiere. Denn einige Emittenten mit einem Investment Grade-Rating bieten höhere Renditen als High Yield-Credits.

Grafik 4: Europäische Banken haben ihre Finanzkraft und Rentabilität in den letzten zehn Jahren verbessert

Quelle: Europäische Zentralbank, 30.06.2025.

Das Performance-Potenzial ist unvermindert hoch

Unternehmensanleihefonds sind nach Ansicht von Carmignac als Alternative für den Aufbau einer diversifizierten Allokation relevanter denn je.

Neben ihrer bewährten Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Stressphasen bieten diese Anlagen deutlich höhere Renditen als andere defensive Anlagelösungen (strukturierte Produkte, Staatsanleihen, Einlagenkonten, Immobilienvehikel).

Über die Vorteile dieser hohen Renditechancen hinaus dürfte die Fülle an Emissionen am Primärmarkt weiterhin erhebliche Alpha-Chancen durch das Erkennen und die Nutzung von Komplexitätsprämien bieten.

Darüber hinaus ist Carmignac der Ansicht, dass Credit in jede Asset-Allokation aufgenommen werden sollten, da es offenbar die einzige Anlageklasse ist, die in einem unsicheren Umfeld eine höhere Transparenz mit positiven Realrenditen verbindet.

Der Carmignac Portfolio Credit konnte, von den spezifischen Ineffizienzen dieser Anlageklasse profitieren. Per Ende Juni 2025 beträgt seine Fälligkeitsrendite 6,2 Prozent bei einem durchschnittlichen Rating von BBB- und einem Nettoengagement in hochverzinslichen Anleihen von weniger als einem Viertel des Nettovermögens.

Grafik 5: Entwicklung der Fälligkeitsrendite und Wertentwicklung des Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc seit Auflegung (31.07.2017)

Quelle: Carmignac, 30.06.2025. Referenzindex: 75 Prozent ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00) und 25 Prozent ICE BofAML Euro High Yield Index, berechnet mit reinvestierten Kupons und vierteljährlicher Neugewichtung. A EUR Acc ISIN: LU1623762843. Die Wertentwicklung versteht sich nach Abzug von Gebühren (ohne vom Vertreiber erhobene Ausgabeaufschläge). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

