Investmentchefin steigt auf Crédit Mutuel AM bekommt neue Geschäftsführerin

Eliana de Abreu soll Geschäftsführerin der Vermögensverwaltungsgesellschaft Crédit Mutuel Asset Management werden. Zu ihren Aufgaben wird neben der Verantwortung für das Fondsmanagement auch der Ausbau der Produktpalette gehören.

Die bisherige Anlagechefin wird Claire Bourgeois vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats als Geschäftführerin von Crédit Mutuel Asset Management ablösen. Zudem soll de Abreu auch Mitglied des Vorstands der von Guillaume Cadiou geleiteten Groupe La Francaise werden und am Aufbau des Geschäftsbereichs Vermögensverwaltung bei der Muttergesellschaft Credit Mutuel Alliance Fédérale als Multi-Boutique-Modell mitwirken. Diese neu geschaffene Einheit werde ein wichtiger Akteur in der französischen Vermögensverwaltungslandschaft sein und 166 Milliarden Euro verwalten, heißt es vom Unternehmen.

Seit zwei Jahrzehnten im Unternehmen

„Eliana de Abreu, die seit 2002 für unsere Vermögensverwaltung tätig ist, hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der außerfinanziellen Expertise von Crédit Mutuel Asset Management geleistet, ein Bereich, der im Mittelpunkt der Entwicklungsstrategie steht“, sagt Daniel Baal, Vorstandsvorsitzender der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

De Abreu verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung, begann ihre Karriere im Jahr 2000 als Geldmarktfondsmanagerin bei der Dresdner RCM Gestion. Im Jahr 2002 wechselte sie dann als Fixed-Income-Fondsmanagerin zu Crédit Mutuel Asset Management.

2018 übernahm de Abreu den Chefposten der Abteilung Fixed Income Asset Management, 2021 die Position der Investmentchefin (CIO). Als Geschäftsführerin von Crédit Mutuel Asset Management wird de Abreu für siebzig Mitarbeiter und eine Palette von 300 Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 70 Milliarden Euro verantwortlich sein.