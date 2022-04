Ab Juni Credit Suisse AM mit Neuzugängen auf Führungsebene

Credit Suisse Asset Management (CSAM) berichtet über zwei Neuzugänge im oberen Management: Ab Juni sollen Andrew Jackson und Matthew Oakley für den Vermögensverwaltungsarm der Schweizer Bank Credit Suisse tätig werden.

Jackson wird Leiter des Bereichs Anleihen und soll vom Stammsitz Zürich aus arbeiten. Er bringe umfangreiche Erfahrung im Asset Management für das gesamte Anleihespektrum mit, heißt es von Credit Suisse. Jackson kommt vom Asset Manager Federated Hermes. Dort war er seit 2017 als Leiter Anleihen und als Fondsmanager tätig gewesen. In der Vergangenheit hat er außerdem für Cairn Capital gearbeitet.

Zweiter Neuzugang bei CSAM ist Matthew Oakley. Oakley soll globaler Leiter Data & Digital Services werden. Er kommt von UBS Asset Management, wo er seit 2019 als Chief Digital & Information Officer tätig war. Oakley blickt auf 30 Jahre Tätigkeit im Finanzdienstleistungssektor zurück. In der Vergangenheit hat er bereits für Schroders und Investec AM (heute Ninety One) gearbeitet. Oakley soll von London aus tätig werden und an den Operativen Chef (COO) von CSAM, Markus Ruetimann, berichten.