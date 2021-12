Credit Suisse benennt ETF-Palette um

Der neue Name ist Teil des Plans, in den kommenden Jahren zu einem führenden ETF-Anbieter in Europa zu werden.Unter Neuzugang und ETF-Chef Daniel Draper (Foto) läuft der Plan recht gut an. Nach eigenen Angaben ist Credit Suisse’ ETF-Vermögen seit Jahresbeginn um 1,4 Milliarden Euro auf 8,4 Milliarden Euro gewachsen.