Christian Hilmes 04.08.2008

Credit-Suisse-Fonds geht es taktisch an

Credit Suisse ist mit einem neuen Fonds (WKN: A0NJZC) am deutschen Markt vertreten, der auf unterschiedliche Anlageklassen setzt. Anders als bei anderen Mischportfolios geht Fondsmanagerin Anne-Sophie Vanroyen nicht strategisch vor, sondern investiert taktisch mit einem Anlagehorizont von drei bis sechs Monaten an den globalen Finanzmärkten, daher der Name Global Tactical Asset Allocation.