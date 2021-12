Credit Suisse mit neuem Chef der amerikanischen Privat-Bank-Sparte

Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, übernimmt Philip Vasan künftig die Leitung der amerikanischen Privatbank-Sparte von Credit Suisse. Der 53-Jährige tritt seinen neuen Posten im April an. Er soll sich um das Privatbank-Geschäft in den USA, Kanada und Südamerika kümmern.Vasan arbeitet seit 1992 bei Credit Suisse. Derzeit leitet er die Investment Banking-Sparte in New York.