Diese Geschichte passte so gar nicht zur sonst um Seriösität bemühten Schweizer Bankenwelt. Es geht um den ehemaligen Chef Tidjane Thiam, einen aufstrebenden Star der Finanzbranche, drei Detektive und eine Verfolgungsjagd in der Innenstadt von Zürich. Was war geschehen?

Das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Spitzenmanager Iqbal Khan und Bankenchef Tidjane Thiam war zerrüttet. Khan wechselte daraufhin zum Konkurrenten UBS – ein Paukenschlag in der Branche. Die Credit Suisse fürchtete, der einstige Top-Mann würde Mitarbeiter abwerben und ließ ihn deshalb von Detektiven beschatten. Die arbeiteten jedoch so stümperhaft, dass Khan auf sie aufmerksam wurde und einen der Überwacher sowie sein Kennzeichen fotografierte und Strafanzeige erstattete. Daraufhin nahm die Polizei die Detektive – es handelte sich um Mitarbeiter der Sicherheitsfirma – fest. Der Skandal beschäftigte die Medien wochenlang.