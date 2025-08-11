Die Croci-Strategie der DWS macht Unternehmen über Branchen- und Ländergrenzen hinweg vergleichbar. Ein 60-köpfiges Expertenteam analysiert dabei fast 900 Firmen weltweit.

Es ist noch gar nicht so lange her, da sind bei den beiden Indizes S&P 500 sowie Nasdaq Composite mehr Aktien gefallen als gestiegen. Nur ganz wenige hoch gewichtete Titel trieben die Indizes an.

In den 18 Jahren zuvor sah man keinen solch fokussierten Markt, in dem nur ganz wenige Aktien outperformen. Doch auch wenn nur wenige Aktien herausstechen, bleibt Diversifikation nach wie vor das Gebot der Stunde.

Die Croci-Methode

Wir stellen Ihnen nun eine Strategie vor, die mittels einer speziellen Bewertungsmethode für Aktien die attraktivsten Titel herausfiltert: die Croci-Methode. Dieser Value-Ansatz wurde bereits 1996 von der DWS ins Leben gerufen. Die Abkürzung Croci steht für „Cash Return on Capital Invested“, also die Nettorendite auf das eingesetzte Kapital

Vergleichbarkeit herstellen

Doch was war die Motivation, eine solche Bewertungsmethode zu entwickeln und anzuwenden? Die DWS wollte Unternehmen nicht anhand der Jahresabschlüsse bewerten, da dies oftmals keine gute Basis darstellt. Ein Beispiel dafür ist das Bewertungswahlrecht in der Bilanz bei Abschreibungen. Bewertungsvergleiche untereinander sind dadurch deutlich erschwert.

Daher wollten die Initiatoren eine eigenständige Methode entwickeln, mit der man ökonomisch relevante Daten ermitteln kann und auf diese Weise vergleichbare Daten für verschiedene Unternehmen erhält – und zwar über Sektoren- und Ländergrenzen hinweg. Die Herausforderung des Ansatzes besteht also darin, Unternehmen vergleichbar zu machen.

Hoher Aufwand

Das alles liest sich nicht nur sehr aufwendig, auch in der Praxis benötigt dieser spezielle Ansatz viele Ressourcen: Das Croci-Team besteht daher aus mehr als 60 Experten, verteilt auf fünf Sub-Teams. Die meisten von ihnen beschäftigen sich mit der Unternehmensanalyse. Insgesamt nehmen sie knapp 900 Unternehmen weltweit genau unter die Lupe. Diese haben ihren Sitz zumeist in entwickelten Ländern, wenige auch in den Schwellenländern.

Die ersten Croci-Fonds waren drei regionale Strategien: DWS Invest Croci Euro LC, DWS Invest Croci US USD LC sowie DWS Invest Croci Japan JPY LC.

Danach folgten unter anderem DWS Invest Croci World Value, DWS Invest Croci Sectors Plus LC sowie DWS Invest Croci US Dividends LC.

Doppelte Croci-Strategie

Beim DWS Invest Croci Sectors Plus LC handelt es sich im Prinzip um eine doppelte Croci-Strategie. Denn der Croci-Ansatz wird hierbei sowohl auf Sektor-Ebene als auch auf Unternehmens-Ebene angewandt.

Die Sektoren, in denen nach Unternehmen für das Portfolio gesucht wird, sind:

Kommunikationsdienstleistungen

Nichtbasiskonsumgüter

Basiskonsumgüter

Gesundheitswesen

Informationstechnologie

Industrie

Grundstoffe

Versorgung

Energie

Das Management konzentriert sich bei der Portfoliokonstruktion auf die drei Sektoren mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gemäß Croci-Bewertung. Je Sektor werden dann die zehn günstigsten Unternehmen allokiert.

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC Sektor: Aktienfonds Large Cap Welt

Aktienfonds Large Cap Welt Auflegung: 18.11.2015

18.11.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU1278917452

LU1278917452 Maximal Drawdown seit Auflage: 28,83%

28,83% Performance YTD: 1,26%

1,26% Performance 1 Jahr: 1,61%

1,61% Performance 3 Jahre: 10,04%

10,04% Performance 5 Jahre: 73,57%

73,57% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,64

0,64 Sum. lfd. Kosten: 2,15%

2,15% Volatilität 5 Jahre: 17,26%

17,26% Volumen in Mio. EUR: 400

Sektor-Wechsel

Bei allen Croci-Fonds werden die Titel gleichgewichtet. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft. Beim Sectors Plus-Fonds wird ein Sektor ausgetauscht, wenn dieser nicht mehr zu den vier günstigsten zählt, und eine Position verkauft, wenn diese sich nicht mehr unter den 15 günstigsten des jeweiligen Sektors befindet. Das Thema ESG ist fester Bestandteil des Auswahlprozesses.

Allokierte Sektoren

Per Ende Juni waren die drei allokierten Sektoren Versorger, Hauptverbrauchsgüter sowie Energie. Zu den Top-Ten-Holdings zählen Namen wie Eon, RWE, SSE und Xcel aus dem Versorger-Bereich sowie Target und Henkel aus dem Sektor Hauptverbrauchsgüter.

Die Portfolios der Croci-Fonds weisen einen hohen Active Share aus (benchmarkunabhängig). Durch die beschriebene regelbasierte und transparente Vorgehensweise weiß der Anleger jederzeit, was er bekommt. Diskretionäre Invest­mententscheidungen werden nicht getroffen. Durch die quartalsweise Prüfung sind die Portfolios immer „up to date“. Der Value-orientierte Ansatz passt in das aktuelle Marktumfeld.