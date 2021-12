Crowdfinanzierung Für Hertha BSC: Kapilendo sammelt 1 Million Euro in 9 Minuten ein

Am Sonntag um 12 Uhr startete das Finanzierungsprojekt von Hertha BSC auf der Online-Plattform Kapilendo ausschließlich für Vereinsmitglieder: Eine Million Euro über eine Laufzeit von drei Jahren mit einer festen Verzinsung von 4 Prozent jährlich – und bereits nach gut 9 Minuten war die Kampagne ausfinanziert.

Am Dienstag, den 9. Mai ab 18 Uhr öffnet die Kampagne erneut - dann mit einer zusätzlichen Finanzierungssumme von 500.000 Euro für alle Anleger.

Der Erlös fließt in den Ausbau der Nachwuchsarbeit, also in die Hertha BSC Fußball-Akademie. Dazu gehören unter anderem der Bau eines modernen medizinischen Zentrums nach neuesten technologischen Standards sowie die Erneuerung der Kunstrasenplätze im Jugendbereich.