Crowdfunding Die neue Plattform Renditefokus aus München verbindet Crowdfunding für Immobilien mit dem Immobilienvertrieb

Crowdfunding boomt in Deutschland. Die alternative Finanzierungsform etabliert sich auch immer stärker im Immobilienbereich. Hier können nun auch private Anleger ab kleinen Beträgen in Immobilienprojekte investieren und über das Internet einfach und direkt Verträge schließen. Der Markt ist im Vergleich zu den USA und Großbritannien sehr jung und bietet überschaubare Angebote. Das möchte Renditefokus, die neue Crowdfunding-Plattform für Immobilien, nun ändern.Immobilien sind in Deutschland eine beliebte Anlageform, jedoch waren Immobilieninvestitionen, aufgrund der hohen Investitionssummen, bislang nur Vermögenden vorbehalten. Renditefokus hat dieses Problem erkannt und ermöglicht durch ihre Plattform privaten Anlegern über ein Nachrangdarlehen ab 500 Euro in professionelle Immobilienprojekte von erfahrenen Bauträgern zu investieren. Die Anleger erhalten hierfür eine überdurchschnittliche Rendite.Die Online-Plattform bietet dabei neue Möglichkeiten, Anleger und Bauträger zusammenzubringen. Bauträger können ihr Projekt und das eigene Unternehmen der Crowd vorstellen und bieten Anlegern ausführliche Informationen unter anderem über das Bauvorhaben, Finanzzahlen, Verkaufsstatus und Baufortschritt. Dies schafft Transparenz, welche benötigt wird, um die richtige Investitionsentscheidung treffen zu können.Im Hinblick auf eine sinnvolle strukturierte Projektfinanzierung können sich Bauträger neben dem Fremdkapital - das die Bank zur Verfügung stellt - einen zusätzlichen Kapitalzufluss für die Projektfinanzierung beschaffen.Bauträger und deren Projekte können zudem einem größeren Interessentenkreis vorgestellt und neue Vertriebswege beschritten werden. Mit Hilfe des Bonusprogramms werden neue Käuferzielgruppen im Umfeld der Anleger angesprochen. Der Anleger erhält bei erfolgreicher Vermittlung eines Wohnungskäufers eine Tipp-Provision.Renditefokus bietet privaten Anlegern in der seit Jahren boomenden Region München eine Beteiligung an einer kleinen, exklusiven Wohnanlage mit 22 hochwertigen Eigentumswohnungen in München-Poing an. Der Baubeginn ist im Februar 2016 und die Fertigstellung durch die Firmengruppe IBS erfolgt voraussichtlich im Sommer 2017.Das Projektvolumen beträgt 8.800.000 Euro. Ein Teilbetrag in Höhe von 500.000 Euro soll durch die Crowd beschafft werden. Bei einer Projektlaufzeit von 18 Monaten erhalten die Anleger eine jährliche Verzinsung von 6 Prozent.Bereits nach fünf Wochen wurden über die Plattform 57.000 Euro für das aktuelle Projekt in Poing eingesammelt. Die Fundingphase läuft bis Ende Oktober 2015.