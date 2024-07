Das texanische IT-Sicherheitsunternehmen Crowdstrike dürften bis vergangenen Freitag die wenigsten Menschen gekannt haben. Doch dann kam ein fehlerhaftes Update und änderte alles. Der sogenannte „Falcon Sensor“, wie das kurzzeitig fehlerhafte Produkt heißt, soll Sicherheitsbedrohungen im System frühzeitig erkennen und verhindern. Es überwacht Aktivitäten in Echtzeit und kann Angriffe blockieren. Doch die Ausspielung des Updates wurde auf Rechnern mit einem Windows-Betriebssystem selbst zur Bedrohung. Es führte in eine Neustartschleife, die schließlich im „Blue Screen of Death“ endete. Laut Angaben von Microsoft waren schätzungsweise 8,5 Millionen Geräte betroffen, die nicht mehr hochgefahren werden konnten und damit gänzlich ausfielen. In der Folge waren Banken, Tankstellen, Supermärkte, Flughäfen und weitere systemrelevante Einrichtungen teilweise nicht mehr einsatzfähig. Erste Schadensbilanz Eine aktuelle Einschätzung der Ratingagentur Fitch taxiert die versicherten Schäden global auf einen mittleren bis hohen einstelligen Dollar-Milliardenbetrag. Am stärksten dürften demnach Betriebsunterbrechungspolicen und Cyberversicherungen betroffen sein. Doch mit wesentlichen Auswirkungen auf die globale Versicherungs- und Rückversicherungswirtschaft rechnet Fitch nicht. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. KOSTENLOS ANMELDEN

Branchenumfrage zum Crowdstrike-Fall Auch in Deutschland hatten viele Unternehmen mit Betriebsunterbrechungen zu kämpfen. Am Wochenende verbreitete sich die Information, dass die Allianz betroffen gewesen sein soll. Parallel entbrannte die Debatte, ob Schäden durch die Software-Panne von einer Cyberversicherung abdeckt sind. Der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft rät derweil, Schäden auf jeden Fall zu melden. Grund genug für DAS INVESTMENT, sich in der Branche einmal umzuhören, wie es um die individuelle Betroffenheit steht und wie der Crowdstrike-Fall eingeschätzt wird. Die erwähnte Allianz formulierte die Antwort auf die Frage nach Ausfällen eigener Systeme ausweichend. Eine Sprecherin schrieb: „Es handelt sich um einen komplexen Vorfall, von dem viele Unternehmen weltweit betroffen sind, und die Situation ist weiterhin sehr dynamisch. Es wird eine Weile dauern, bis wir die Situation und eventuelle Auswirkungen auf die Allianz vollständig beurteilen können.“