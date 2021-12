Crypto Assets Conference 2019 Großer Blockchain- und Finanz-Branchentreff in Frankfurt

Geballte Krypto-Expertise: Am 25. und 26. Februar trafen sich internationale Experten und Entscheider auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management zur Crypto Assets Conference 2019 und wagten einen Blick in die Zukunft von Blockchain, Kryptowährungen und Finanzwelt.