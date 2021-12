Bloomberg 27.09.2013 Lesedauer: 1 Minute

CS wegen Hypotheken-Papieren verklagt

Credit Suisse Group AG ist in New York von Royal Park Investments SA/NV wegen Wertpapieren, die mit Eigenheim-Hypotheken unterlegt sind und einen Wert von 359 Millionen US-Dollar haben, verklagt worden. Das wurde am späten Donnerstag bekannt.