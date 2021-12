CS Zins Garant Anleihe (CS0 AD2): Drei Prozent plus X

Für das folgende halbe Jahr kassieren Anleger dann exakt diesen Satz. Damit profitieren Anleger auch von einem wieder steigenden Zinsniveau. Aktuell notiert der maßgebliche 6-Monats-Euribor bei 1,3 Prozent. Damit es mehr als die 3 Prozent gibt, muss sich der Euribor also mehr als verdoppeln – ein zumindest für die nähere Zukunft eher unwahrscheinliches Szenario. Auslöser für einen steigenden Zinssatz könnte einerseits ein neuerlicher Kollaps des Bankensystems, anderseits eine deutliche Erhöhung der Leitzinsen durch die europäische Zentralbank sein. Am Ende der Laufzeit, dem 26. Mai 2014, gibt es den Nennwert der Anleihe zurück. Gemessen an den aktuellen Sätzen für Tages- und Termingelder ist die Verzinsung nicht unattraktiv. Anleger sollten allerdings bedenken, dass sie für den höheren Zins ein Emittentenrisiko eingehen. Zudem kann der Kurs für das Papier während der Laufzeit unter den Nennwert von 100 Euro sinken. CS 3% + Zins Garant AnleiheEmittent: Credit SuisseWKN: CS0 AD2Laufzeitende: 26. Mai 2014