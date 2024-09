Im Juli kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Pflegereform an, die noch vor der nächsten Bundestagswahl verabschiedet werden soll. Dabei stellte er vier Reformmodelle vor. Zwei der Modelle sehen eine private Zusatzversicherungspflicht vor. Ein Modell setzt auf ein umlagefinanziertes Vollleistungssystem.

Die Idee einer Pflegevollversicherung findet nun auch bei einem Oppositionspolitiker Anklang. Der CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek will mit einer Pflegevollversicherung die Pflege revolutionieren. Das teilt seine Partei mit.

Die CSU-Fraktion hat zum Abschluss ihrer Klausur im Kloster Banz eine Resolution mit einem Zwölf-Punkte-Plan zum Thema Pflege verabschiedet. Damit sollen vor allem die Leistungen der pflegenden Angehörigen gewürdigt werden, heißt es von der Partei.

Pflegeauszeit in 100 Tagen

Bei der Pflegereform gehe es darum, „eine humanitäre Katastrophe zu verhindern“, erklärt Holetschek. „Vor allem eine Pflegevollversicherung, in der dann auch die private Pflege eine Rolle spielen sollte, muss dabei als eine realistische Option geprüft werden“, sagt der CSU-Politiker. Sollte die Union zur Regierungspartei werden, verspricht Holetschek, bereits in den ersten 100 Tagen eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige durchzusetzen.

Des Weiteren verspricht Holetschek eine gesetzliche Regelung zur 24-Stunden-Pflege und zum Springerpool, der die pflegenden Angehörigen entlasten soll. „Die 40-Prozent-Obergrenze für Sozialversicherungsbeiträge ist dabei dringend nötig. Wir brauchen deshalb mehr Steuermittel, da Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und sozialen Frieden garantiert“, sagt der Politiker.

Heimkosten explodieren

Der Betrag, den Pflegebedürftige in Pflegeheimen aus eigener Tasche bezahlen müssen, steigt kontinuierlich. Nach Auswertungen des Verbandes der Ersatzkassen (VDEK) zahlen Heimbewohner bundesweit im Schnitt monatlich einen Eigenanteil von 2.871 Euro im ersten Aufenthaltsjahr. Das sind 211 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Im zweiten Aufenthaltsjahr beträgt die monatliche Eigenbeteiligung aktuell 2.620 Euro, ein Plus um 233 Euro. Im dritten Aufenthaltsjahr werden 2.284 Euro an Zuzahlungen fällig – 169 Euro mehr als im Vorjahr. Ab dem vierten Aufenthaltsjahr beträgt die Eigenbeteiligung im bundesweiten Durchschnitt aktuell 1.865 Euro pro Monat. Das entspricht einem Anstieg um 91 Euro.

Immer weniger Menschen können sich solche Eigenbeiträge leisten. Denn die Durchschnittsrente in Deutschland beträgt gerade einmal rund 1.500 Euro – bei Frauen sind es noch weniger. So fordert DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel bereits seit längerem „eine Pflege-Bürgerversicherung, in die mehr Menschen einzahlen, die alle Pflegekosten trägt und bei der es keine Eigenanteile gibt, die ins Unermessliche wachsen“. Auch der Sozialverband VdK will eine Pflege-Bürgerversicherung, in die auch Beamte und Selbstständige einzahlen. Laut einer VdK-Umfrage befürworten 77 Prozent der Deutschen dieses Modell.