Expansion Cyber-Assekuradeur Stoïk startet in Deutschland

Der französische Cyber-Assekuradeur Stoïk expandiert nach Deutschland. Dafür hat das Insurtech in einer Finanzierungsrunde zehn Millionen Euro von vier Investoren eingesammelt, an deren Spitze Munich Re Ventures steht. Der deutsche Standort befindet sich in Köln. Dort wurde diesen Monat ein Büro eröffnet und mit dem Aufbau eines Vertriebsteams begonnen.

Nach Deutschland weitere europäische Expansion geplant

Das Anfang 2021 gegründete Pariser Unternehmen hat sich auf kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert. Laut eigenen Angaben verfügt man über 1.500 Partnermakler. Der Vertrieb von Cyberversicherungen läuft über eine Online-Plattform. Bisher seinen in Frankreich rund 2.000 Policen verkauft worden. Bis zum Ende des Jahres wird das Überschreiten von zehn Millionen bei den Bruttoprämien erwartet. Mit dem Markteintrott in Deutschland soll der Grundstein für die weitere Internationalisierung des Unternehmens gelegt werden.

Fokus auf Maklergeschäft

Als Geschäftsführerin der deutschen Niederlassung wurde bereits im Juli Franziska Geier installiert. Die 34-Jährige war seit 2014 beim Industrieversicherer Markel beschäftigt, unter anderem als Leiterin des Kundenservice, Länderverantwortliche für den französischen Markt und zuletzt als europaweite Strategiechefin (Head of Strategy). Sie betont den Fokus auf den unabhängigen Vertrieb: „Aus meiner Erfahrung kann ich bestätigen, dass Makler in der kommerziellen Versicherungsindustrie auch in Zukunft eine tragende Rolle spielen. Daher werden wir besonders auch in Deutschland dafür sorgen, unsere Makler in ihrer Funktion als Risikomanager zu unterstützen.“

Der Assekuradeur setzt auf eine volldigitale Antragsstrecke zum selbstständigen Quotieren für Kunden mit einem Umsatz bis zu 50 Millionen Euro sowie Underwriting-Kapazitäten von bis zu fünf Millionen Euro für Kunden bis zu 500 Millionen Umsatz. Zum Deckungsumfang äußert Stoïk sich nicht explizit, spricht in einer Unternehmensmitteilung nur von der Kombination von Cyber-Versicherungsschutz mit in- und externen Risikoüberwachungsinstrumenten zum Schutz der Versicherungsnehmer.